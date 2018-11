El Michael Jackson más íntimo, en DMAX

Casi una década después de su muerte, la figura y la música de Michael Jackson siguen más vivas que nunca. Por eso, nadie mejor que el 'Rey del Pop' para coronar el ciclo documental de los lunes de noviembre en DMAX y que ha tenido como protagonistas a leyendas de la historia de la música. Un homenaje que se cerrará hoy a las 22.30 horas con la emisión de 'This is it', un trabajo de Kenny Ortega ('High School Musical') en el que se retrata su inmortal figura y en el que se documentan desde dentro los preparativos de la que iba a ser la gran gira de despedida de los escenarios de Michael Jackson.