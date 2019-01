Mercedes Milá vuelve a la tele

Mercedes Milá regresa a la tele con 'Scott y Milá', un nuevo programa que llegará muy pronto al canal #0, de Movistar. El formato supone la vuelta televisiva de una de las periodistas españolas más emblemáticas, tras más de dos años alejada de la pequeña pantalla. «En este programa voy a hacer cosas que a mí me importan y que no he hecho nunca antes», le comenta la propia Milá a su perro 'Scott' en la promo. La periodista abordará en el programa temas muy diversos desde su perspectiva personal y con un único objetivo: escuchar y ayudar.