El mensaje de Broncano por el aniversario de la dana en 'La Revuelta': «Que se haga justicia...» El presentador recuerda a las víctimas de la fatídica jornada de hace un año

D. Merino Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:07 Comenta Compartir

El 29 de octubre de 2024 se heló el corazón de todos los valencianos cuando el agua se lo llevó todo. Un tsunami de lodo, cañas y mucho barro arrasó decenas de pueblos dejando a su paso algo muy cercano al infierno en la Tierra. 365 días después todavía perdura ese dolor general. De ahí que Valencia haya rendido un homenaje este miércoles a las 229 personas que perdieron la vida en la Comunitat y las otras 8 restantes en Castilla La Mancha.

Tampoco ha dejado pasar la oportunidad 'La Revuelta' en el programa de hoy a través de David Broncano que ha querido recordar a las víctimas de esa fatídica jornada. «Nos acordamos, lo dijimos el año pasado, y nos acordaremos», ha apuntado el presentador señalando el mensaje de 'Fuerza Valencia' plasmado en el tambor característico del programa que suele amenizar el arranque del programa cada día.

Una idea que se ha repetido en multitud de ocasiones en La Revuelta, desde las intervenciones del público hasta la actuación de la artista valenciana La Maria, pasando por las declaraciones del propio Broncano, incluidas sus palabras en las Campanadas 2025 en RTVE.

En esta ocasión, Broncano también ha pedido que «las ayudas para la reconstrucción lleguen pronto y que se haga justicia con todo lo que se hizo mal en ese momento». Todo ello posando con la senyera valenciana que ha lanzado un espectador durante el discurso.

Fuerza València ❤️‍🩹



Hoy y siempre. pic.twitter.com/tfTAW45PIX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 29, 2025

Cabe recordar que a lo largo de todo este año han sido numerosas las intervenciones y comentarios de espectadores e invitados que se han referido a esta cuestión, como el diputado Gabriel Rufián, que pidió a Broncano que «nunca jamás invites a Mazón», o la cantante valenciana La Maria, que dedicó la emotiva «Mon vetlatori» a los fallecidos y a quienes estaban «pringándose en el barro» en las labores de búsqueda y limpieza.

Incluso en las Campanadas de fin de año en RTVE, Lalachus y el propio David Broncano se emocionaron al dedicar unas palabras en valenciano a todas las víctimas: «A nuestra gente de Valencia, mucha fuerza. Sé que esta noche de fin de año es la más triste, pero la que viene lo será menos, estoy seguro. No hay nada más que os pueda decir, porque con palabras no se arregla lo que ha pasado. Pero, al menos, que sepáis que no os olvidamos y que no olvidaremos la situación en la que está toda la gente afectada. Os queremos mucho y os enviamos un abrazo enorme». Una idea, la de no olvidar lo sucedido, en la que ha vuelto a reincidir en este primer aniversario.