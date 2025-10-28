Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Maya Pixelskaya en 'Pasapalabra'. Antena 3

Quién es Maya Pixelskaya, la nueva invitada en 'Pasapalabra'

En este año 2025 ha conducido la quinta temporada de 'El condensador de fluzo'

AT

Martes, 28 de octubre 2025, 18:54

Comenta

Maya Pixelskaya es una polifacética artista y guionista de televisión, cine y animación, además de presentadora. Con una versátil formación académica, estudió Comunicación Audiovisual y Grabado Calcográfico y, actualmente, combina ambas disciplinas con su pasión por el pixel art.

Pixelskaya ha conducido numerosos programas dirigidos a públicos jóvenes, y colaborado en otros espacios de televisión. Además, tiene su propio podcast, 'Gente muerta' (Podimo), donde analiza personajes históricos junto a historiadores, arqueólogos y cómicos.

En este año 2025 ha conducido la quinta temporada de 'El condensador de fluzo', programa televisivo semanal dedicado a la historia que se emite en La 2 de TVE.​

Maya Pixelskaya (Maya García) nació en Madrid en 1985 (tiene 40 años).

Esta semana acude como invitada a 'Pasapalabra' junto a Iñaki Miramón, Eva Isanta y Ricky Merino.

