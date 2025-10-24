Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El nieto de una leyenda del fútbol mundial actúa en La Voz

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:20

El plató de La Voz se prepara para una de las actuaciones más especiales de la noche. Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra llegan este 24 de octubre a la última gala de Audiciones a ciegas con los nervios al límite y los equipos casi completos, un cantante joven con un abuelo archifamoso opta a ocupar una de las últimas plazas. Mateo, un joven artista con una voz inconfundible y una sensibilidad única, llega al escenario descalzo dispuesto a dejar huella y demostrar que está preparado para cumplir su sueño.

Mateo es nieto del futbolista Luis Suárez Miramontes, el primer jugador español en ganar el Balón de Oro. Luis Suárez (1935-2023) fue un legendario futbolista español, apodado «El Arquitecto», considerado uno de los mejores jugadores de la historia de España y el primer español nacido en el país en ganar el Balón de Oro en 1960. Jugó como centrocampista para el Barcelona, con el que ganó ligas y copas, y en el Inter de Milán, donde brilló y ganó múltiples títulos, incluyendo dos Copas de Europa consecutivas. También fue parte fundamental de la selección española que ganó la Eurocopa de 1964.

Luis Suárez Miramontes a los 88 años de edad en 2023. Efe

Mateo deja claro que la música es su gran pasión a pesar de sus raíces. Con una elección de canción arriesgada y una interpretación muy personal, el talent promete una actuación llena de emoción y entrega. Desde el primer ensayo, su conexión con la música y su forma de sentir cada nota dejaron claro que su paso por el programa no pasará desapercibido.

Malú, antes de la última gala de audiciones a ciegas, lideraba la clasificación con 11 voces y solo una plaza libre. Pablo López y Mika tienen 10 voces seleccionadas. Sebastián Yatra aún tenía tres huecos libres.

