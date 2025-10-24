El nieto de una leyenda del fútbol mundial actúa en La Voz
Mateo se la juega con una arriesgada canción en la última gala de Audiciones a ciegas
Valencia
Viernes, 24 de octubre 2025, 17:20
El plató de La Voz se prepara para una de las actuaciones más especiales de la noche. Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra llegan este 24 de octubre a la última gala de Audiciones a ciegas con los nervios al límite y los equipos casi completos, un cantante joven con un abuelo archifamoso opta a ocupar una de las últimas plazas. Mateo, un joven artista con una voz inconfundible y una sensibilidad única, llega al escenario descalzo dispuesto a dejar huella y demostrar que está preparado para cumplir su sueño.
Mateo es nieto del futbolista Luis Suárez Miramontes, el primer jugador español en ganar el Balón de Oro. Luis Suárez (1935-2023) fue un legendario futbolista español, apodado «El Arquitecto», considerado uno de los mejores jugadores de la historia de España y el primer español nacido en el país en ganar el Balón de Oro en 1960. Jugó como centrocampista para el Barcelona, con el que ganó ligas y copas, y en el Inter de Milán, donde brilló y ganó múltiples títulos, incluyendo dos Copas de Europa consecutivas. También fue parte fundamental de la selección española que ganó la Eurocopa de 1964.
Mateo deja claro que la música es su gran pasión a pesar de sus raíces. Con una elección de canción arriesgada y una interpretación muy personal, el talent promete una actuación llena de emoción y entrega. Desde el primer ensayo, su conexión con la música y su forma de sentir cada nota dejaron claro que su paso por el programa no pasará desapercibido.
Malú, antes de la última gala de audiciones a ciegas, lideraba la clasificación con 11 voces y solo una plaza libre. Pablo López y Mika tienen 10 voces seleccionadas. Sebastián Yatra aún tenía tres huecos libres.