'MasterChef Celebrity 10' dice adiós a un nuevo aspirante en la noche en que una pareja se salta las normas

'MasterChef Celebrity 10' ha celebrado una nueva gala en la que no han faltado las sorpresas. Esta semana los aspirantes experimentaron una sensación al alcance de los astronautas: cocinar en gravedad 0. El chef Ramón Freixa diseñó un menú que los aspirantes sirvieron a 70 amigos del talent con el que celebraron el Orgullo de Madrid. En la última prueba, el chef Hugo Muñoz les demostró que se pueden hacer platos de vanguardia con cuatro ingredientes.

Primera prueba de la noche

Los jueces de 'MasterChef Celebrity' han retado a los aspirantes de múltiples formas, pero lo vivido esta semana, muy pocas personas en el mundo lo han experimentado, ya que cocinaron en gravedad 0. Para hablarles de esta sensación, el jurado invitará al primer astronauta español que ha viajado al espacio, Pedro Duque, exministro de Ciencia, Innovación y Universidades y presidente de Hispasat. Los aspirantes cocinaron por parejas, y uno de ellos lo hizo colgado de un arnés, uno de los tres platos cósmicos que el chef Jesús Sánchez trajo. Al ser impares los participantes, uno de ellos trabajó con La Terremoto de Alcorcón, exaspirante de 'MasterChef Celebrity 5'.

Las parejas de Mala y Valeria, y Torito y Mariló fueron las peores de este reto, sus platos no pudieron estar a la altura. El mejor fue Juanjo, que ganó 4.000 euros destinado a la ONG que el elija aunque se lleva el delantal negro junto a Miguel por saltarse las normas de la prueba. Una contradicción en sí. A pesar de haber demostrado gran compenetración y técnica, no han respetado las normas del reto.

Cada vez que a Miguel le tocaba colgarse del arnés, el exfutbolista apenas ha cocinado y se ha limitado a dar instrucciones desde arriba, algo que el jurado les ha recordado repetidamente. Nadie se imaginaba que esto pudiera tener consecuencias en la valoración del plato. Cuando ha llegado el momento de probar su postre, el jurado la han valorado positivamente aunque después llegaría el varapalo con dos delantales negros.

Prueba de exteriores

La fiesta del Orgullo de Madrid es una cita imprescindible. Cada año, la capital se viste con los colores del arcoíris para celebrar la libertad y la diversidad de orientaciones sexuales. Este año, además, se celebran los 20 años de la ley de matrimonio igualitario. 'MasterChef Celebrity' se sumó a esta gran celebración poniendo en valor sus orígenes. El presidente de Room Mate Hotels, Kike Sarasola, y la actriz Cayetana Guillén Cuervo, amigos de Pedro Zerolo, quién luchó por la visibilidad y los derechos LGTBI en España, acompañaron al jurado. Los equipos cocinaron un menú del chef Ramón Freixa para 70 amigos de 'MasterChef' que celebran cada año el Orgullo por todo lo alto.

Los equipos se dividen en el rojo compuesto por Juanjo (capitán), Mariló y Mala. Mientras que en el azul están Miguel (capitán), Torito, Valeria y José Manuel. Finalmente los azules conquistaron al jurado y se convierten en el mejor equipo de la prueba. Por lo tanto, Juanjo y compañía se juegan el delantal negro en la última prueba de la noche. También lo hizo Miguel que se saltó las normas en la primera prueba.

Prueba de eliminación

En la eliminación, los aspirantes tuvieron que realizar un plato de vanguardia con patata, huevo, caviar y alcachofa. El chef Hugo Muñoz (una estrella Michelin), que ha sabido perfeccionar como nadie Oriente y Occidente, les demostró que no es un reto imposible. La actriz Belén López, finalista de 'MasterChef Celebrity 6', también compartió con ellos sus trucos de cocina y las claves de su paso por el programa. Finalmente la contienda se decidió entre Mariló y Mala, aunque sería la cantante la que terminaría abandonando los fogones del concurso.