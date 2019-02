Marhuenda a Inda: «Si escucharas en lugar de hacerte la estrella» Los colaboradores de 'laSexta Noche' se enzarzan entre ellos a propósito del juicio del Procés LAS PROVINCIAS Domingo, 17 febrero 2019, 15:08

Son una de las 'parejas' más consolidadas del panorama televisivo, pero a pesar de la coincidencia ideológica en muchas ocasiones saltan las chispas entre Francisco Marhuenda y Eduardo Inda en el plató de 'laSexta Noche'. Uno de los choques se vivió el pasado sábado mientras hablaban del 'juicio del Procés' cuando Inda interrumpió a Marhuenda y este reaccionó recriminando que siempre quiera acaparar la atención.

«Junqueras es un historiador singular de los que está horas en un archivo buscando documentos. Lo conozco y tengo buena opinión de él, otra cosa es que ideológicamente no la tenga«, explicaba Marhuenda cuando fue interrumpido por Inda. »¿Buena opinión de un golpista? Yo de los golpistas tengo siempre mala opinión«, replicó. »Si escucharas en lugar de hacerte la estrella hubieras oído lo que he dicho. He dicho que discrepo de él, no coincido con él ideológicamente, pero es una persona de convicciones«, respondió contrariado Marhuenda. »Pues que dé más golpes de estado«, continuó Inda. »Eduardo, dedícate a los otros«, dijo Marhuenda refiriéndose a la bancada de colaboradores de enfrente.