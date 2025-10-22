Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sebastián Yatra y Malú en La Voz. Antena 3

Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»

La artista, que en los últimos años se ha enfrentado a numerosos cambios tras su separación de Albert Rivera, no esconde ahora sus sentimientos

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:39

Comenta

La nueva edición de 'La Voz' no solo ha destapado algunas de las mejores voces de España, sino también una fuerte conexión entre dos de sus coaches: la veterana Malú y el cantante colombiano Sebastián Yatra. Y es que, lo que empezó como un simple buen rollo entre compañeros de trabajo, ha derivado en una bonita relación entre ambos.

Así lo ha dejado entrever el propio programa a través de un vídeo publicado en sus redes sociales en el que escriben «Malú y Yatra confirman su 'relación'» mientras que el diálogo que se escucha de fondo no hace más que alimentar las teorías de un posible romance, o al menos, de una relación muy bonita que traspasa la pequeña pantalla.

«Aquí hay una relación real», comienza diciendo Malú. La artista, que en los últimos años se ha enfrentado a numerosos cambios tras su separación de Albert Rivera, no esconde ahora sus sentimientos: «Él ha llegado como un huracán, y es verdad que yo, estoy en un momento de mi vida en el que estoy muy abierta a vivir, a disfrutar, a sentir», asegura. A lo que Yatra le responde: «Malú, es que yo te dije que yo estoy aquí para ti. Por y para ti». «Él no para y yo soy una persona sensible. Y aquí hay algo fuerte», concluye la artista, dejando el balón botando para el juego mediático.

Pero, ¿están juntos realmente Sebastián Yatra y Malú? A pesar de que las conversaciones y la promoción apunten a ello, lo cierto es que la «relación» que han confirmado Malú y Sebastián Yatra es una de absoluta admiración, compañerismo y un buen rollo.

Se trata de un juego constante de coqueteo amistoso y mutuo aprecio que ha sido reflejado estratégicamente para enganchar al espectador y poner el foco en la calidez y el humor que hay entre los coaches del programa.

