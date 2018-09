'Los Lobos' disparan a '¡Boom!' El presentador Juanra Bonet, que ha convertido a '¡Boom!' en el concurso más visto de la televisión española. / Atresmedia Juanra Bonet presenta en Antena 3 el concurso con más audiencia gracias a este grupo de participantes y al bote de tres millones. «La gente quiere verlos porque ya son como sus vecinos» JULIÁN ALÍA Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:39

Si damos el bote, tendremos que irnos todos a vivir a La Sexta», bromea Juanra Bonet (Barcelona, 44 años), que se estrenó en el mundillo con 'Qui corre vola' en TV3, y ahora graba dos días a la semana '¡Boom!', el programa que Antena 3 emite de lunes a viernes a las 20.00 horas. El concurso ha acabado con la hegemonía de 'Pasapalabra', convirtiéndose en el más visto de la actual parrilla de televisión (17% de audiencia en septiembre, cuatro puntos más que hace un año), y cuyo bote, acechado por los concursantes 'Los Lobos', ya supera los tres millones de euros.

- ¿Cómo ha vivido el éxito del programa?

- Ha sido una pasada. No es un pico en la curva, sino un caminito que hemos seguido poco a poco. No tiene pinta de ser algo gaseoso. Está claro que 'Los Lobos' también tienen algo que ver.

«Llevamos más de un año juntos y hay complicidad, pero intento mantener la distancia con ellos»

-¿Qué ha significado la llegada de estos concursantes?

- Es algo que hemos experimentado también con otros grupos. Los números empiezan a subir porque desde casa nos enamoramos. Son como amigos, vecinos... y queremos ver cómo les va cada día. En este caso, llevan más de un año, que es algo que nunca había pasado. 'Qué guay el programa este de 'Los Lobos', me dicen'. Creo que mi madre es la única persona que me quiere ver a mí, el resto lo hace por verlos a ellos.

-¿Son ya como de la familia?

- Intento mantener siempre la distancia con ellos. Obviamente hay complicidad, porque más de un año grabando juntos, nos hemos visto en todas: cansados, bien, con gastroenteritis, con dolor de muelas, exultantes, sufriendo mucho... Hay confianza encima del plató, pero detrás de las cámaras hay cordialidad y cortesía. No hay nada de intimidad, sobre todo por los que vienen, que lo hacen para echarlos.

- ¿Llegan con miedo los nuevos concursantes?

- Antes de subir siempre hablo con los nuevos un buen rato para tranquilizarles y romper el hielo. Prefiero hacerlo abajo y poder subir con un mínimo de complicidad, que desde casa se vea que no hay barreras, que ya hemos hecho cuatro chistes de humor negro y nos hemos quitado los nervios de encima. No tienen por qué ser necesariamente de humor negro, pero, en estos casos, una burrada muchas veces ayuda más.

-¿Existen los límites del humor?

- No. Es como hablar de los límites del picante de la comida. Yo voy al restaurante a consumir el picante, pero si alguien coge un plato y lo pone en un catering, donde come todo el mundo, el responsable de que te pique no es el cocinero, sino el que ha sacado el plato de su contexto. Sin embargo, se está criminalizando muchas veces al cocinero. Si yo hago un zurullo en un baño y alguien lo saca y lo pone en el patio del cole, el culpable es él.

- ¿Tiene algún tipo de pique con Christian Gálvez (presentador de 'Pasapalabra')?

- Con Christian hablo de cómics. No me rayo con los números. Seguramente cuando coincidamos saldrá el tema, pero las últimas veces que hemos hablado ha sido del Salón del Cómic.

- ¿En qué concurso le gustaría participar?

- Teniendo en cuenta que no tengo formación universitaria y tengo tres COUs, sí, tripití COU, iría a '¡Boom!', concurso en equipo, con tres colegas muy listos.