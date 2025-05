Letra y vídeo de 'GANJA', la canción de Polonia en Eurovisión 2025

A. Pedroche Martes, 13 de mayo 2025, 20:57 Comenta Compartir

Para esta edición de Eurovisión, Polonia ha elegido como representante a una mujer que ya sabe lo que es esa responsabilidad. Se trata de Justyna Steczkowska. Lo hará con su canción 'GAJA', el tema con el que se proclamó ganadora del Polskich Kwalifikacji con casi un 40% de los votos. Su propuesta es un manifiesto de poder personal y trascendental. La Madre Tierra se convierte en un símbolo de divinidad, fuerza y amor. Se fusiona el ámbito divino y el humano para representar el poder y la conexión con la naturaleza. La cantante otorga especial importancia a cantar en polaco, aunque incluye un fragmento del coro en inglés.

Sobre la cantante, también es una conocida actriz en su país. Sin embargo, fue su voz la que le abrió las puertas de la fama. Justyna procede de una familia de música con la que tocó el violín en una banda hasta que decidió comenzar a cantar. En su país se dio a conocer en 1994 tras ganar uno de los concursos de música nacional más destacados, Szansa na sukces, interpretando la canción 'Boskie Buenos'.

Un año después, en 1995, fue elegida internamente por la TVP para abanderar al país con la canción «Sama», con la que logró una 18ª posición de 23 participantes, con un total de 15 puntos. Después de 30 años, la artista regresa por todo lo alto a la cita eurovisiva con su propuesta 'GAJA'.

Letra de 'GAJA'

(They call me Gaia)

Ranisz moje serce Ty

Który moją miłość masz za nic

Naznaczyłeś sobą mnie

Obudziłeś samotności krzyk

Moje imię Gaja

Jestem bogiem

Siłą

Moją matką miłość

Kiedy płaczę

To we łzach tonie świat

Tulę w swych ramionach zaginiony czas

Gaja…

Ja Gaja…

Czas

Ja Gaja…

Jestem stwórcą twego ja

Duszy zgubą

Twoim ocaleniem

W krwioobiegu płynie czas

Święta woda zmywa przeznaczenie

They call me Gaia

I'm the love

I'm the life of all imagined

The world drowns as it watches me cry

I'll be holding it close in my arms

Moje imię Gaja

Time

Czas

Zargo

Raga

Urra

Gara

Jarga

Jarun

Era

Czarodoro

Czaѕ

Moje imię Gajа

Temas

Eurovisión

Polonia