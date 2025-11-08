Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jorge Fernández y Laura Moure. Antena 3

Así es Laura Moure, la azafata de 'La ruleta de la suerte noche'

Actriz y modelo, acompaña a Jorge Fernández en el programa desde hace diez años

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

'La ruleta de la suerte noche' (Antena 3, 22:00 horas) se ha convertido en apenas dos semanas en el programa líder y lo más visto de la noche de los sábados en televisión. El concurso de Antena 3, presentado por Jorge Fernández y Laura Moure, se ha hecho un hueco en las preferencias de los espectadores con una media del 11,2% de cuota, más de 1,1 millones de seguidores y 2,5 millones de espectadores únicos.

Jorge Fernández y Laura Moure son sobradamente conocidos para los espectadores de la edición diaria de 'La ruleta de la suerte', aunque pueden no serlo tanto para los que se acercan por primera vez al formato en la noche de los sábados.

Laura Moure, nacida en Madrid el año 1985, es actriz y conocida por ser la azafata y copresentadora en el programa 'La ruleta de la suerte' de Antena 3, donde acompaña al presentador Jorge Fernández desde hace diez años. En su faceta como actriz, ha trabajado en serie deéxito en Telecinco 'Hospital Central' o en 'Al filo de la ley'.

Laura Moure formó parte del reparto de la película 'Combustión', que contó en su elenco de actores con Álex González y Adriana Ugarte. Moure, además, trabaja como modelo en diferentes marcas como Max Factor, Alfa Romeo, Nestlé, Ford, Volkswagen o XL Energy Drink.

Laura Moure, más de 80.000 seguidores en Instagram, contrajo matrimonio el pasado 10 de abril con Kiko Chica, el hombre con el comparte su vida desde hace 23 años. La pareja no tiene hijos.

