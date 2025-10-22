Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gotzon Mantuliz ejercerá de presentador y Mario Vaquerizo es uno de los invitados. LaSexta

LaSexta apuesta por un formato al estilo Jesús Calleja para 'Cazadores de imágenes'

Este nuevo programa llegará próximamente a la cadena y ha revelado la identidad de sus primeros invitados

A. Pedroche

Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:07

Gotzon Mantuliz regresa a la televisión. El creador de contenido saltó a la fama hace más de 15 años cuando ganó la quinta temporada de 'El Conquistador del Fin del Mundo', el exitoso concurso de supervivencia emitido en la cadena autonómica vasca EITB. Desde entonces su vida cambió para siempre. Terminó dedicándose al completo a las redes sociales como influencer de viajes. Acumula cientos de miles de seguidores en su perfil de Instagram y ha colaborado con publicaciones tan prestigiosas como National Geographic. Sin embargo, ha seguido apareciendo en la televisión con el paso de los años. En 2018 fue profesor de fitness de 'Operación Triunfo' y en 2019 su unió a la plantilla de colaboradores del programa de La Sexta 'Zapeando'. También ha participado y ganado la quinta edición de 'El desafío'.

Ahora se embarca en una nueva aventura de la mano de 7yAcción, la productora de Pablo Motos y Jorge Salvador. Presentará 'Cazadores de imágenes', el nuevo programa de LaSexta. El objetivo de cada episodio será fotografiar a distintos animales salvajes por todo el mundo que serán publicadas en colaboración con la revista National Geographic España. Además, contará con invitados en cada entrega.

Sus primeros compañeros de aventuras son Mario Vaquerizo, Miguel Ángel Muñoz, Silvia Abril, Arturo Valls, Mamen Mendizábal y Patricia Conde. En el tráiler que ha publicado LaSexta en su página web podemos ver un pequeño avance. Se pueden ver chimpancés, delfines, ballenas, tiburones y serpientes.

Su estreno ha levantado cierta polémica en redes sociales. Muchos lo comparan con 'Planeta Calleja'. El leonés conquistó a la audiencia con los impresionantes paisajes naturales en los que grababa y mostrando una faceta nunca antes vista de sus invitados. Sin embargo, al colaborar con National Geographic, LaSexta espera que su programa tenga un enfoque más documental y visualmente impactante.

