'L'Alqueria Blanca' cierra a lo grande: los datos de audiencia del último capítulo La ficción se despidió este domingo de los espectadores de la radiotelevisión pública valenciana tras casi dos décadas en antena y 481 capítulos a sus espaldas

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:56 | Actualizado 14:33h.

Punto y final para 'L'Alqueria Blanca'. La ficción se despidió este domingo de los espectadores de la radiotelevisión pública valenciana (À Punt) tras casi dos décadas en antena y 481 capítulos a sus espaldas.

Una cita que nadie quería perderse. El final de la ficción, fue lo más visto del día en À Punt, registrando un 6,5% de cuota de pantalla y una media de 89.000 espectadores, según los datos de la consultora Dos30'.

¡HASTA SIEMPRE! Se despide una ficción histórica de nuestra televisión 🥲



➡️ El GRAN FINAL #LAlqueriaBlanca es LO + VISTO de @apunt_media con un 6.5% y una media de 89.000 espectadores



➡️ 155.000 espectadores conectaron en algún momento con la serie#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/oxgTJwbxAP — Dos30' (@Dos30TV) October 20, 2025

La serie más longeva de la televisión autonómica valenciana ha sido uno de lo mayores éxitos de la producción valenciana en los últimos años, llegando a conseguir cuotas de audiencia superiores al 25%.

El último episodio de 'L'Alqueria Blanca', estuvo marcado por la boda más esperada: la de Marta y Félix, que por fin han conseguido llegar al altar y dejaban de regalo para los espectadores una escena final cargada de emoción, con la mirada evocadora de Dora por la casa de los Pedreguer.

El final de la serie no defraudó y estuvo lleno de guiños al pasado y momentos muy emotivos, como el recuerdo de don Miquel. Aunque la que sin duda destacó fue una de las escenas más tiernas de la despedida: la charla entre el tío Ferri y el pequeño Santi, que finalmente partía junto a sus padres a Barcelona y dejaba atrás, muy a su pesar, l'Alcoià. Pero unos vienen y otros van, y Paqui terminaba la serie regresando al pueblo.

Otro de los momentos clave del episodio final, que hizo un repaso por las historias y personajes clave, fue la gran noticia que Mireia le dio a Tonet, que terminan con un bebé en camino. Un momento al que también se le sumó la declaración de amor de Elena a Alfonso, con la que ambos cerraban su trama como pareja.

Ahora, las aventuras de Dora, el Tio Pep, Tonet, Sento, Blanca, Jaume, Asun, Raquel, Diego, Robert, Annitín llegan a su fin y se despiden de la pequeña pantalla, dejando personajes inolvidables para los valencianos.