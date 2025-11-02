Kiko Matamoros celebra la condena que tiene que abonar Mediaset por su culpa: «Me pedían 300.000 euros y encima lo tienen que pagar ellos» El colaborador de 'No somos nadie' ha arrancado el programa desvelando este suceso con una sonrisa de oreja a oreja

Mario Lahoz Valencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:58

Este viernes, nada más arrancar 'No somos nadie', Kiko Matamnoros no se cortaba al celebrar que le habían condenado por una demanda que le habían interpuesto en la etapa de 'Sálvame' pues también tiene que pagar Mediaset.

«Estoy hoy de lujo porque además me acaban de dar una noticia que me ha dejado seco. He estado a punto de no comparecer en el programa porque he sido condenado por un procedimiento penal», revelaba el colaborador. «¿Te han condenado por lo penal y estás contento», le preguntaba atónita Carlota Corredera.

Todo mientras Matamoros mostraba una sonrisa de oreja a oreja. «Pues porque somos responsables Mediaset y yo», aclaraba sobre el motivo por el que le hacía tanta gracia el pleito.

«Responsables solidarios, entonces tendrá que hacerse cargo de la indemnización y además leer una sentencia farragosa en horas de máxima audiencia», añadió Kiko esbozando una sonrisa.

«¿Lo va a tener que leer Santi Acosta?», repreguntaba Carlota. «No, no, bueno decían 'Sálvame naranja' y 'Sálvame limón' o sea que la lee Jorge o la lee quien presente antes», contestaba el colaborador. «O sea Joaquín», le apuntaba Carlota. «Pues Joaquín y además les va a bajar la audiencia porque leer un sentencia siempre es horroroso», añadía Matamoros.

«Me pedían 300.000 euros, la indemnización es de 25.000 euros y encima lo tiene que pagar Mediaset pues fíjate. Y el problema es que no me prsenté no se si porque no me enteré o porque no me quise enterar», concluía el colaborador sobre el motivo por el que le hacía tan feliz esta condena.

Tras ello, tanto Marta Riesco como Carlota Corredera trataban de saber quién era la persona que le puso la demanda y a la que Mediaset tendrá que indemnizar.

Y Matamoros informaba de que se trataba de Ernesto Neyra, el que fuera ex pareja de Carmina Ordóñez porque contó un episodio que el vivió de primera mano. «Parece que eso ha lesionado su honor y me parece muy bien que la justicia está para eso, para condenar a Mediaset», soltaba sin reparos.