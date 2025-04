Karla Sofía Gascón da la cara por Pablo Motos tras su tensa entrevista: «Es un señor como la copa de un pino»

J.Zarco Valencia Martes, 1 de abril 2025, 22:37 Comenta Compartir

Karla Sofía Gascón regresaba este martes a 'El Hormiguero' después de toda la polémica que la ha envuelto en las últimas semanas. Tras ser nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel en la película 'Emilia Pérez', salieron a la luz unos mensajes en 'X' que fueron catalogados de racistas y provocaron numerosas críticas.

Pablo Motos la recibía y directamente iba al grano: «Hablemos de todo lo que ha pasado. Viniste en noviembre para presentarte tu película Emilia Pérez y salieron unos tuits tuyos por los que pasaste a ser linchada con una crueldad que nunca he visto».

La actriz respondía asegurando que no sabe si merece la pena hablar: «Si abro la boca... hay unos señores que están diciendo abre la boca. Los del corazón están analizando por qué voy vestida de blanco... mejor no decir nada. En una frase, se juntó el hambre con las ganas de comer».

El presentador le pidió que desarrollara más sus palabras y explicara qué había ocurrido: «Íbamos muy bien porque hicimos una película maravillosa con unas actuaciones increíbles. Hubo gente que quiso destrozar esta película y para hacerlo también me tenían que destrozar a mí. Hubo personas transfóbicas y de ultraderecha que no les gusta los temas que se trataban. Se juntaron muchos factores y todo ello llevó a que empezaron a darnos por todos los sitios. No había capacidad de reacción, todos hemos sido víctimas de un sistema de redes sociales, odio... que nos quería perjudicar», explicó Gascón.

La intérprete mostró su desacuerdo con todo lo que se ha señalado sobre ella: «Yo no tengo que defenderme de nada porque es ridículo ponerme a explicar todas las cosas. Que me tachen de racista es absurdo. Lo único que he hecho ha sido apostar por la igualdad, por los derechos de las personas LGTBI, he luchado contra extremas derechas, izquierdas, dictaduras, terrorismo, fanatismo...».

Además, señaló las consecuencias que tienen actualmente las redes sociales. «Tenemos un problema con las redes sociales muy muy grave. No son reales, cualquier niño con 15 años puede hacerse muchas cuentas, es un machaque constante a lo que no gusta. Como no pienses como yo te machaco y te mando 200 bots».

Pablo Motos también quiso recordarle la tensa entrevista que tuvieron en el mes de noviembre: «Tu anterior visita no se me había olvidado. Con Sofía Vergara era de broma, contigo no sabía por dónde ibas». La actriz quiso zanjar el tema: «Ahora estamos ya de buen rollo».

Además, se dirigía a las cámaras para lanzar un mensaje de elogio: «Este es un señor como la copa de un pino y los que le criticáis me gustaría veros hacer este programa 19 años seguidos».

