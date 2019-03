Quién es el jurado de Bake Off El concurso de reportería tiene un jurado «inocente» ante las cámaras pero con una formación espectacular: son los maestros de la pastelería, las masas y el chocolate LAS PROVINCIAS Jueves, 7 marzo 2019, 10:01

Bake Off, el talent-show de repostería de Cuatro, se emitirá durante 10 semanas en las que doce concursantes lucharán por los 50.000 euros de premio y la publicación de un recetario. Para ganar tendrán que convencer al jurado, que está compuesto por Betina Montage, la reina de la pastelería americana y de colores; el experto en masas Dani Álvarez y el maestro chocolatero Miquel Guarro.

El programa está presentado por Jesús Vázquez, al que le ha sorprendido la «inocencia» de un jurado que nunca ha pasado por un plató de televisión: «Todo les sorprendía, eran como niños y eso me despertaba ternura. Después de 30 años, poder trabajar con alguien que sea tan puro en la tele es muy motivador».

Betina Montagne

«Alma libre… gordita forever», así se presenta Betina Montagne en Instagram. La jurado de 'Bake Off España' es maestra pastelera, panadera, heladera y profesora de pastelería en la escuela Espaisucre. Sus creaciones nos hacen derretirnos solo con verlas y, además, se ha especializado en pastelería para diabéticos y celíacos. Te contamos cómo es Betina.

Especialista en repostería, de todas sus especialidades Betina se queda con la pastelería por las posibilidades que da la tecnología alimentaria, haciendo posible lo impensable.

La chef venezolana se ha especializado en pastelería y panadería americana y es que está «genéticamente» en ella. Un tipo de pastelería de la que cuenta sus secretos como profesora en Espaisucre.

Betina también ha explorado el terreno de la pastelería saludable y sin gluten con lo que es especialista en repostería para celíacos y para diabéticos.

¿Cuál es su postre favorito? Ella lo tiene clarísimo: una galleta de chocolate chunk and chewy con un gran vaso de leche malteada fría: «Yo MA-TO por esta combinación».

Miguel Guarro

Su creatividad salta a la vista y aporta un toque refinado e innovador. Miquel Guarro, jurado de 'Bake Off' España lleva una larga trayectoria en el mundo de la pastelería que le ha llevado a ser director de la materia en la escuela Hofmann.

El chef pastelero es director de pastelería en la Escuela Hofmann y de la pastelería con el mismo nombre en Barcelona. Allí podemos ver creaciones propias tan sorprendentes como esta y es que siempre hay que tener un as en la manga…

Antes, Miquel trabajó como jefe de pastelería en Dos Cielos para luego ser pastelero y docente en la reconocida Chocolate Academy. En el año 2013 se convirtió en el ganador del Trofeo Lluís Santapaual al mejor maestro chocolatero.

Viendo sus elaboraciones se nota que le gusta experimentar para conseguir un resultado poco habitual e impactante. Pero, además de la innovación, Miquel aporta un toque que salta a la vista con un color más que llamativo, vivo y sin colorante, como este de frutos rojos.

Daniel Álvarez

«Muevo masas», escribe Dani Álvarez en su perfil de Instagram y esta expresión no podría ser más gráfica. El jurado de 'Bake Off' es famoso por sus deliciosos y frágiles milhojas de crema de vainilla de Madagascar y hojaldre invertido además de por sus panettones. Te contamos lo que no sabes de él.

«Es capaz de transformar un sueño, sea cual sea, en algo dulce», escriben de Dani Álvarez. Su pastelería, Dalua, es una visita obligada ya que es uno de los pocos Relais Desserts en España, una asociación de alta pastelería de la que es miembro. A su vez, es jefe de pastelería en el servicio de catering Dalua y su filosofía es trabajar con materia prima de calidad cuidando al máximo su trato y elaboración.

Dani nos derrite con sus productos más emblemáticos como sus milhojas hechos de crema de vainilla de Madagascar y hojaldre invertido. Aquí le vemos montando uno de ellos acompañado de la música de un violín.

Pero Dani Álvarez es mucho más. Fue nombrado mejor pastelero de Europa y América en el año 2000 y obtuvo la cuarta posición en la Copa del Mundo de Pastelería en 2005. Además, escribió el libro 'Sweet Devotion'.

Los concursantes

- Sonia, psicóloga de 26 años de Barcelona

- David, estudiante de 18 años de Madrid

- Begoña: comercial bilbaína de 56 años

- Jorge: enfermero de Urgencias barcelonés (35)

- Alba (27), ama de casa de Tenerife

- Judith (30), encargada de una cafetería en San Sebastián

-Antonio: profesor de natación jubilado de Murcia (66)

- Steffana: repostera frustrada (27 años)

- Víctor: cantante valenciano (35).

- Rubén (24): planificador de bodas en Madrid

- Mónica (51), empresaria catalana

- Iván, 35 años, trabaja en un centro cívico de Madrid.