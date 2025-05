Así es Juanra Bonet: la desconocida mujer con la que se casó en Las Vegas, su única hija y sus negocios fuera de televisión

J.Zarco Valencia Lunes, 19 de mayo 2025, 21:55 | Actualizado 22:21h. Comenta Compartir

Juanra Bonet es el invitado con el que 'El Hormiguero' abre la semana. El presentador acude para charlar sobre su nuevo proyecto, 'Traitors', un programa innovador de misterio, estrategia y traición. Es una nueva experiencia más en una carrera en la que ha dirigido formatos de éxito como '¡Boom!' y '¿Quién quiere ser millonario?'.

Nacido en Barcelona en 1974, tiene actualmente 50 años. Antes de llegar a ser presentador, tuvo también distintos papeles secundarios como actor en series de TV3 y otras de renombre como 'Hospital Central', Siete vidas' o 'Me lo dijo Pérez'.

Sin embargo, uno de los trabajos por los que logró una gran popularidad fue por su paso por 'Caiga quien caiga', donde iba realizando preguntas incómodas por la calle a políticos o personajes de actualidad. Estuvo junto a Manuel Fuentes y Arturo Valls y también hubo una etapa en la que estuvo al frente.

Con lo que respecta a su vida privada, se conoce poco de él ya que la mantiene con mucho secreto. Sí que se sabe que se casó en Las Vegas con una pareja cuyo nombre no ha trascendido: «Nos jugamos 40 dólares en la ruleta y acabamos con 300 apostando solo a números primos. Después, encontramos la capilla más kitsch y nos casamos disfrazados. Pero prefiero no decir de qué íbamos. Por mantener un poco el misterio…», señaló en 'El País'. Con su mujer tuvo a Gabriela, su única hija de 5 años.

Además de su éxito en televisión, también ha tenido otros proyectos empresariales. En 2019 fundó la empresa de platos preparados 'Cocina Perezosa SL' junto al chef Alberto Gozalo, ex del Hotel Puerta de América de Madrid. Por otro lado, gestionó la Taberna Agrado en Malasaña, lugar que se convirtió en referente cultural en Madrid.

Ha tenido diferente empleos como animador en un restaurante de pollos y actor en el pasaje del terror del Parque de Atracciones del Tibidabo.

«Yo acababa de llegar, era un niño con una maleta llena de sueños. Acaba la recepción oficial y veo que hay corrillo con la reina, Manel me dice 'ven, ven'. Me acerqué, azorado, y se me olvidó en ese momento que era la reina porque la vi tan cercana que sentí normalidad. Los que la habéis tratado se te olvida el cargo. Cuando se iba a despedir me dijo que iba a un congreso, le dije 'qué interesante' y me dijo 'pues vente'. Pensé que era de broma' y le contesté 'claro, hazme una perdida'.

