Juan del Val: «Lucho, me esfuerzo y pongo el alma y la vida entera para mejorar escribiendo» El reciente ganador del premio Planeta visita 'El Hormiguero' de Pablo Motos

Andoni Torres Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:21 | Actualizado 21:31h.

Juan del Val, reciente ganador del premio Planeta es este jueves 5 de noviembre el invitado en 'El Hormiguero'. En realidad, Del Val es más que un invitado en el programa de Pablo Motos. Junto a su mujer, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó, analiza cada jueves la actualidad e la tertulia del programa.

Del Val (Madrid, 55 años) promocionará su libro 'Vera, una historia de amor'. La obra, premio Planeta 2025, presenta la historia de Vera, una mujer que ha seguido siempre las reglas: ha vivido durante más de veinte años con la elegancia, la discreción y la dignidad exigidas a la esposa de un marqués. Pero ahora, a los cuarenta y cinco, recién separada y sin nadie que le dicte qué hacer, empieza a plantearse preguntas que nunca se había permitido.

En medio de esta búsqueda aparece Antonio. Es más joven, de origen modesto y ajeno a su mundo. No es solo la atracción lo que los une, sino algo más profundo: la posibilidad de salirse del guion. Ese vínculo, tan improbable como provocador, será el detonante de unos hechos que nadie anticipa.

El exmarido de Vera no acepta que esta se haya rebelado, y lo que comienza como despecho se va convirtiendo en algo mucho más siniestro. Hay cosas que el marqués no soporta perder. Y algunas pérdidas, cuando se acumulan, pueden llevarte al límite.

'Vera, una historia de amor' le ha supuesto a Juan del Val un premio de un millón de ueors antes de impuestos y no pocas críticas.

El escritor ha explicado a Europa Press su posición ante las críticas, y su perfil como autor: «Soy ambicioso literariamente, es una realidad. Y lucho, me esfuerzo y pongo el alma y la vida entera para mejorar escribiendo. Para mí es algo verdaderamente importante. Así que no sé si algun día... [sobre la posibilidad de ganar el Cervantes] De momento vamos a disfrutar del Planeta que es lo que tenemos entre manos».