Jesús María Pascual, histórico presentador deportivo, despedido de 'Informativos Telecinco' Tras más de 22 años al frente de este espacio, el periodista espera nuevos retos LAS PROVINCIAS Martes, 5 febrero 2019, 09:27

Malos tiempos en Mediaset. La cadena de televisión vuelve a cortar con otro histórico. Tras el anuncio de la retirada de 'Noticias Cuatro', ahora es el turno de una de las estrellas de su pantalla. Jesús María Pascual, presentador de deportes en Informativos Telecinco desde hace 22 años, ha comunicado a través de su cuenta de Twitter que Mediaset le ha despedido. Una decisión fulminante que llega tras más de dos décadas al frente de este espacio.

«Hoy precisamente se cumplen 22 años desde que empecé a trabajar en Mediaset (entonces era solo Tele5). Ayer Mediaset me comunicó que no cuenta más conmigo«, anunció este viernes el presentador en un hilo de varios tuits. »No voy a negar que ha sido un palo muy duro, pero no hay más remedio que seguir hacia adelante«, ha admitido. »El grupo humano que Mediaset tiene en deportes, tanto en Telecinco como en Cuatro es excepcional y espero que sepan valorarlo; que las personas no pueden ser tratadas como números en un balance. Su capacidad de trabajo es infinita por muchas dificultades que se encuentre en su camino«, lamenta.

Hace tiempo que no escribo nada por aquí y reaparezco para contaros algo nada agradable. Hoy precisamente se cumplen 22 años desde que empecé a trabajar en Mediaset (entonces era solo Tele5). Ayer Mediaset me comunicó que no cuenta más conmigo. No voy a negar que ha sido... — Jesús Mª Pascual (@JPascualPerez) 1 de febrero de 2019

...un palo muy duro, pero no hay más remedio que seguir hacia adelante. En todas las cosas malas también hay aspectos buenos y es saberse querido y respetado por tus compañeros y algunos jefes. El grupo humano que Mediaset tiene en deportes, tanto en Telecinco como en Cuatro... — Jesús Mª Pascual (@JPascualPerez) 1 de febrero de 2019