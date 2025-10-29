'La isla de las tentaciones 9' recupera a un protagonista de su primera edición El programa volverá a Telecinco antes de lo previsto y contará con un participante ya conocido por los espectadores

Tamara Villena Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:43 Comenta Compartir

'La isla de las tentaciones' es una de las grandes apuestas de Telecinco, que sigue tratando de reflotar su audiencia con sus formatos estrella. Por el momento, la estrategia no parece estar saliendo nada mal y los buenos datos en 'share' de 'Supervivientes All Stars 2025' quizá hayan sido el detonante para que Mediaset haya decidido adelantar la emisión de la próxima temporada del popular concurso de parejas presentado por Sandra Barneda.

Será la novena edición y llegará con novedades a nuestras pantallas, entre ellas su fecha de estreno, ya que desde la quinta temporada la cadena solía reservarse el programa como su gran baza para principios de año, emitiéndolo de enero a marzo. Esta vez Mediaset no ha querido dejar un año de espera entre una entrega y otra y ha optado por otoño.

Otra de sus novedades es que el programa ha contado por primera vez con un casting abierto, tanto para tentadores como para parejas, al que se ha sumado un rostro ya conocido por los espectadores del programa: Ismael Nicolás, novio de Andrea Gasca en la primera edición del reality de Telecinco.

«Menudos recuerdos volver al casting de 'La isla de las tentaciones' y tantos años después», decía Ismael al llegar al casting más de cinco años después de su experiencia en 'La isla de las tentaciónes'. El murciano aprovechaba para dar un consejo a otros candidatos que quieran participar en el formato: «Te diría que seas tú, que te dejes llevar, que te diviertas».

Ismael, que tras su paso por el programa se mantuvo alejado de la televisión, explicaba cómo afrontó la emisión de 'La isla de las tentaciones': «La primera edición, para mí, acarreo mucho sufrimiento y mucho dolor, ahora lo vivo con otro enfoque», detallaba el murciano, que llega a esta nueva edición sin pareja para formar parte de los tentadores.

Pero él no será el único exparticipante en volver al programa. Se han filtrado ya algunos datos como la identidad de una de las parejas, Álvaro y Mayeli, dos rostros también conocidos por el público tras concursar en la pasada edición.