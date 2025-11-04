'La isla de las tentaciones' arranca en Telecinco con dos alarmas y tensión: «En la fiesta de ellos había mucho 'guarreo'» La novena edición del programa regresa a Mediaset con importantes novedades y una emisión más intensiva

Telecinco vuelve a la carga con otro de sus programas estrella y tan solo pocos días después de despedir 'Supervivientes All Stars 2025' incorpora a su parrilla otro de los formatos que nunca suelen fallarle, 'La isla de las tentaciones'. El espacio presentado por Sandra Barneda, en el que varias parejas ponen a prueba su relación conviviendo por separado con otros solteros y solteras, regresa para tratar de convertirse de nuevo en un éxito de audiencia e inundar de comentarios las redes sociales, como suele ocurrir con cada una de sus ediciones.

Se trata ya de la novena edición del 'reality', que se emitirá en Telecinco y Mediaset Infinity con una nueva fórmula tras el gran éxito de audiencia de la temporada anterior. Esta vez, la cadena ha apostado por una emisión mucho más intensa para tratar de enganchar por completo a la audiencia, con tres noches consecutivas de emisión que serán los lunes, martes y miércoles a las 21.45 horas, con las que los espectadores del programa tendrán mucho más contenido que en anteriores ocasiones.

Este lunes hemos visto por fin a los protagonistas llegar a la isla dispuestas a comprobar si deben o no seguir juntos: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena, y Darío y Almudena, son las cinco parejas que intentarán volver de República Dominicana con su relación intacta.

El programa empezaba con Sandra Barneda explicando una de las novedades de esta temporada, haciendo saltar la luz de la tentación, que se encenderá cada vez que se salten los límites establecidos por las chicas y los chicos: «Por primera vez sabréis a quién pertenece la primera luz de la tentación», destapaba a las parejas, que detallaban cuáles eran sus líneas rojas para los futuros avisos. Después, tocaba la ronda de presentación de los solteros y solteras, que desfilaban para establecer un primer contacto con los protagonistas.

El primer programa ya empezaba fuerte porque al poco de arrancar ya sonaba la primera luz de la tentación se enciende en Villa Playa, revelando a las novias que el novio que ha traspasado los primeros límites había sido Rodri. Helena se ponía a llorar en el momento y aseguraba no fiarse de lo que él estaría haciendo. Mientras, sus compañeras trataban de animarla: «Sabemos que ha sido él, pero no sabemos por qué ha sido», la intentaban animar.

Pero la cosa no se quedaba ahí porque pocos minutos después se encendía por segunda vez la luz de la tentación en Villa Playa. Las novias volvían a reaccionar entre gritos y ante la duda de si era Rodri de nuevo o si era otro de sus parejas. «Mi novio se ha despedido de mi mal para justificarse y sentirse en paz. No sé lo que ha hecho pero la primera alarma ha sido de él», le decía Helena a Sandra Barneda más tarde. «Creo que en la fiesta que hicieron ellos había mucho 'guarreo', más que en la que hicimos nosotras», decía Sandra, la pareja de Juanpi.