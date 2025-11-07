Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sandra Barneda posa con las cinco parejas. Telecinco

'La Isla de las Tentaciones 9' anuncia la expulsión de una pareja por incumplir las normas del programa

Mediaset ha anunciado esta decisión sin precedentes en la historia del formato de Telecinco

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

En el avance del próximo capítulo de 'La Isla de las Tentaciones 9', el correspondiente al lunes 10 de noviembre, se desveló que Sandra Barneda se presentaba en las villas para anunciar el fin con carácter inmediato de una de las parejas.

En principio, se apostaba por un abandono voluntario, y todo apuntaba hacía Lorenzo y Nieves, que ya hicieron el amago durante el momento de la elección de las primeras citas que Telecinco emitió en la entrega de este miércoles.

Sin embargo, Mediaset confirma que se trata de una expulsión disciplinaria por incumplimiento de las normas, sin desvelar, como es lógico, la identidad de la pareja sancionada y sin entrar en detalles sobre qué ha motivado a tomar esta decisión sin precedentes en la historia del formato.

«Sandra Barneda irrumpirá en ambas villas para anunciar esta dura sanción y serán los propios protagonistas los que decidan qué pareja asume la sanción», informa el grupo en nota de prensa. Es decir, todas las parejas estarán en peligro y será en sus miembros en quienes recaiga esa gran responsabilidad.

Antes de abandonar, la pareja elegida se reencontrará ante una hoguera llamada 'La hoguera de las consecuencias', para repasar su breve estancia en 'La isla de las Tentaciones 9'.

Pero antes de llegar a ese momento de la noche, los protagonistas abandonarán la villa junto a sus solteros y solteras favoritos para disfrutar de sus primeras citas.

