Isabel Preysler habla claro sobre sus operaciones: «Mi nariz es mi peor tortura» La socialité acude al programa de Pablo Motos para hablar sobre sus memorias, 'Mi verdadera historia'

Tamara Villena Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 22:43 | Actualizado 22:51h. Comenta Compartir

Isabel Preysler es de esas personas a las que todo el mundo conoce en España. El nombre de la socialité es uno de los más populares en la prensa del corazón y las idas y venidas sobre su vida llevan años ocupando programas y revistas. Ahora, la aristócrata desgrana sus vivencias en sus memorias, 'Mi verdadera historia', que ha presentado este jueves en el plató de 'El Hormiguero', donde ha repasado algunos de los momentos más destacados que recoge en las mismas. Un recopilatorio que ha confesado dejar listo pensando en sus nietos: «Para que tuviesen la verdadera historia de su abuela», confesaba.

Además de repasar temas tan diversos como su romance con Julio Iglesias o su opinión sobre la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la Preysler ha indagado sobre otro de los asuntos que más curiosidad despierta sobre su figura: sus operaciones. «Hablo sobre todas y muy claramente», aseguraba al respecto sobre el libro.

La aristócrata seguía detallando las tres únicas operaciones que asegura haberse hecho para combatir el envejecimiento: «Me hice un 'lifting 'a los 50, luego otro mucho más tarde y ya no me he tocado más», aseguraba la Preysler, que se mojaba sobre su verdadero quebradero de cabeza a nivel estético: «Mi nariz es mi tortura», confesaba.

Pablo Motos aprovechaba para detallar el impactante proceso quirúrjico al que la Preysler se ha sometido con su nariz: «Una vez en medio de la operación se te cayó y te tuvieron que poner cartílago de las orejas», comentaba el presentador, sorprendido.

«Eso fue culpa de mi cirujano. Después Ana me rompió la nariz con un cabezazo y su hijo Mateo me dio otro y me tuvieron que volver a operar, salieron tres tornillos de la operación anterior», seguía ella, detallando sus intervenciones estéticas en dicha zona. «Te tuvieron que volver a operar y te pusieron un trozo de costilla. Después te operaron la nariz y te la dejaron perfecta pero no podías sonreír», porseguía por ella el presentador. «Imagínate, me la dejaron ideal pero yo tenía el rodaje de dos anuncios y no podía sonreir», confirmaba ella, entre risas.