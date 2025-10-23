Isabel Preysler frena en seco a Pablo Motos en 'El Hormiguero': «Eso es un poco demasiado directo» La socialité visita el programa de las hormigas este 23 de octubre para presentar sus memorias, 'Mi verdadera historia'

'El Hormiguero' de Pablo Motos encara el último día de la semana televisiva con una invitada de lujo a la que ya hemos visto más de una vez por el plató de las hormigas. La socialité Isabel Preysler acude al programa este jueves para protagonizar el último duelo televisivo con 'La Revuelta' antes del fin de semana, que empezaba con malas noticias para el formato de Atresmedia tras el paso de Gabriel Rufián por el espacio de David Broncano.

La visita del político conseguía romper la buena racha de 'El Hormiguero', que lleva ganando al programa de Broncano prácticamente desde el regreso de las vacaciones de verano, a excepción de momentos puntuales. El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya dejaba un 14,4% de share y una media de 1.760.000 espectadores en RTVE, frente al 14% de cuota de pantalla y una media de 1.686.000 espectadores de Atresmedia.

Hoy, Pablo Motos tratará de hacerse de nuevo con el liderazgo con la presencia de la aristócrata, que acude al programa para presentar sus memorias, 'Mi verdadera historia'. La madre de Tamara Falcó, que forma parte del equipo de contertulios de los jueves, ha querido dar algún que otro adelanto de los cotilleos y entresijos sobre su vida personal que recopila en el libro, charlando con Motos de asuntos de todo tipo.

«Llevo toda la semana esperando que llegue esta noche. Hacía tiempo que no leía algo tan adictivo», le decía Motos nada más entrar al plató. «Hay un montón de cosas muy íntimas contadas como cuando te estás tomando un café», le planteaba el presentador, a lo cual ella coincidía: «He contado los detalles porque son mis memorias, no una entrevista. Se lo he dejado a mis nietos, para que tuviesen la verdadera historia de su abuela», confesaba.

Isabel Preysler nos presenta ‘Mi verdadera historia’, sus esperadas memorias #IsabelPreyslerEH pic.twitter.com/lFYEKXFDb3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 23, 2025

«Me ha dolido mucho cuando han exagerado o contado no correctamente lo de mi hermano Enrique y Carlos, por eso lo he escrito yo en el libro», le contaba a Motos, que continuaba preguntándole por su primer novio, con quien la aristócrata tuvo su primer encuentro sexual. Una información que a la Preysler no parecía gustarle comentar en antena, según le ha dejado caer al presentador: «Es un poco demasiado directo», le echaba en cara al de Requena.

La entrevista continuaba con un repaso por su infancia y adolescencia, sobre la que ella misma resumía: «He tenido una vida fácil», admitía ante el público del programa. «Me fascinó al llegar a España esa libertad que no tenía en Manila», recordaba la Preysler, que seguía relatando su romance con Julio Iglesias: «A Julio le conocí en una fiesta, pero me había llamado un amigo suyo para decirme que me había visto en otra fiesta y que me quería conocer. Allí le encontré, encantador, lleno de vida, un señor súper simpático», detallaba.

La 'celebrity' proseguía contando su historia de amor con el cantante, al que describía como «muy celoso»: «Porque me tuve que casa embarazada y para mí eso fue durísimo, yo no estaba preparada para ello y seguramente él tampoco. Y tampoco se lo podía decir a nadie. Le quería y mucho, pero no era el momento para casarnos, entonces que me pasara eso no me lo podía creer», explicaba, sobre la crítica situación que vivió en 1970. «Julio se portó como un señor, me dijo 'inmediatamente nos casamos'. Lo hicimos todo precipitadamente», confesaba. «Un día me llamó una amiga mía y me dijo que Julio tenía una historia con una señora. Él no lo negó», resumía sobre su separación.

La Preysler también se ha pronunciado sobre la relación de su hija Tamara Falcó e Íñigo Onieva y su reconciliación tras la infidelidad de él: «Lo entendí cuando ella me lo explicó. Yo he llegado a querer a Íñigo muchísimo a través de ella, me ha inculcado el perdón», ha asegurado.