Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Antena 3

¿Quiénes son los invitados de hoy miércoles, 29 de octubre, en 'El Hormiguero'?

El espacio de Antena 3 recibe la visita de una estrella de Hollywood y un de los mejores cómicos de España

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:34

'El Hormiguero' sigue un día más con su programación en una semana muy especial en la que se ha celebrado los 3.000 programas del late de entretenimiento de Antena 3. Para este miércoles, 29 de octubre, el espacio presentado por Pablo Motos tiene el placer de contar con dos invitados de renombre, Arturo Valls y Cristopher Lloyd.

Valls acude al plató de las hormigas para presentar su nuevo concurso, 'El 1%', que se estrena justo después de la emisión de 'El Hormiguero'. Además, Cristopher Lloyd, protagonista de 'Regreso el futuro', visita el programa con el motivo del reestreno de la película a nivel mundial por su 40 aniversario.

Cristopher Allen Lloyd (87 años) es un actor estadounidense que ha interpretado personajes característicos como Doc en la trilogía de 'Regreso al futuro' o Fétido en 'La familia Addams'. Ganador de tres Emmys, ostenta una larga carrera en la interpretación, tanto en cines como en series.

Su primer papel importante en el mundo del cine fue el de un paciente psiquiátrico en 'Alguien voló sobre el nido del cuco'. Sin embargo, puede ser más recordado por sus papeles como el reverendo Jim Ignatowski, el ex-hippie taxista en 'Taxi' y el excéntrico inventor Doc en 'Regreso al futuro'.

En cuanto a su vida privada, Lloyd pocas veces hace apariciones públicas. Su circulo más cercano le define como un hombre tímido y muy tranquilo. Ha estado casado hasta en cuatro ocasiones distintas pero no ha tenido hijos con ninguno de ellos. Actualmente, está divorciado.

Muchos no lo recordarán pero, en el año 2008, Cristopher Lloyd perdió su domicilio a consecuencia de un incendio forestal, posteriormente llamado 'El incendio del Montecito Tea', que arrasó 210 casas en el enclave de Montecito, en California.

Este accidente, provocado por un grupo de estudiantes, arrasó 785 hectáreas en tres días con unos vientos que alcanzaron los 113 km/h.

El interprete americano acude al espacio de Antena 3 para celebrar el 40 aniversario del estreno de la icónica película. Será una charla llena de nostalgia y humor en la que Lloyd recordará algunas de las anécdotas del rodaje con Michael J. Fox y reflexionará sobre el legado cultural de la saga.

