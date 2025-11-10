Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Los invitados de 'El Hormiguero' para esta semana (10 a 13 de noviembre): dos cantantes, un deportista campeón del mundo y un ex presidente del Gobierno

Pablo Motos comienza una nueva semana con el objetivo de liderar el ránking de audiencias

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:25



'El Hormiguero' se prepara para regresar a la parrilla televisiva de Antena 3 una semana más con el foco puesto en encabezar la batalla por las audiencias que mantiene con otros programas como 'La Revuelta' de David Broncano. Para ello, el espacio presentado por Pablo Motos, ha publicado quiénes serán los invitados que acudirán al plató de las hormigas desde el lunes 10 al jueves 13 de noviembre a las 21:45 horas.

El espacio de Antena 3 contará con dos reconocidos cantantes del panorama nacional, un deportista con múltiples campoenatos del mundo y un ex presidente del Gobierno.

Lunes 10: Andy, ex componente del dúo Andy y Lucas, visita el programa para inaugurar su nueva etapa en solitario con su nuevo single, 'Marioneta', que ve la luz ese mismo día. Además, el artista hablará sin tapujos de la nueva etapa que acaba de cerrar.

Martes 11: Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2025 será el segundo invitado de la semana. El piloto acude a charlar con Pablo Motos sobre como va su recuperación tras la lesión que sufrió en Indonesia y que le ha obligado a terminar la temporada de manera anticipada.

Miércoles 12: Pablo Alborán acude al plató de las hormigas para presentar su nuevo disco, 'KM 0', disponible desde el 7 de noviembre, y de su Global Tour Km 0. Además, también hablará sobre su incorporación a la serie de Netflix, 'Respira'.

Jueves 13: Mariano Rajoy será el encargado de cerrar la semana. El ex presidente del Gobierno visita el programa para presentar su nuevo libro 'El arte de gobernar. Secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política'. En sus páginas, Rajoy comparte los aprendizajes que la realidad le ha enseñado en el ejercicio de poder.

