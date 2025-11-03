Quién es el invitado de este lunes 3 de noviembre en 'El Hormiguero' El espacio de Antena 3 inicia la semana con la visita de un mítico actor de cine español con dos Premios Goya en su haber

Mario Lahoz Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:27

'El Hormiguero' comienza una nueva semana con el foco puesto en liderar la batalla de audiencias que mantiene con otros programas que se emiten en la misma franja como 'La Revuelta' de David Broncano. Para lograr este objetivo, el programa recibe la visita de varios invitados durante la semana. Este lunes, Pablo Motos tendrá el placer de entrevistar a Javier Cámara.

Natural de Logroño, Javier Cámara (58 años) es un actor español galardonado con dos Premios Goya. El intérprete se hizo conocido por sus papeles en '7 Vidas' y en 'Torrente'. Desde ese momento ha participado en grandes proyectos como 'Narcos', 'The New Pope' o 'Rapa'.

🎬 ¡Arrancamos la semana con el gran Javier Cámara! Viene a contarnos todo sobre ‘Yakarta’, la nueva serie que estrena en @movistarplus #JavierCámaraEH pic.twitter.com/Wb9nl1mIgT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 3, 2025

Cámara ha participado en un sinfin de proyectios en los que ha dejado al público boquiabierto debido a su gran versatilidad. Sin embargo, su mayor transformación física tuvo lugar en 'Torrente'.

Por culpa de una hepatitis A, Cámara tuvo que recuperarse en su pueblo. Cuando notó una mejoría se marchó a Madrid a retomar una obra de teatro y Santiago Segura le dijo que le llamaría para hacer una película.

Seis años después el director cumplió su promesa pero el físico del intérprete era otro completamente. «Cuando Santiago me vio para la opelícula, me dijo: 'No, no, tu no eres así. Yo quiero al otro'. Y a filetes de pollo estuve hasta que adelgacé 16 kilos», explicó en una entrevista.

Cámara contó además que ha sufrido problemas de salud mental durante su carrera por no saber gestionar el trabajo y el éxito. «hay momentos donde la vida te golpea por todos lados y a veces no sabes lo que hacer. Me fui a hablar con un terapeuta y estuve unos cuantos años», dijo.

«Estábamos rodando una comedia y yo estaba llorando. Una compañera me dijo una cosa preciosa: 'Yo te quiero mucho y esto solo te lo voy a decir una vez, perdóname por decírtelo pero creo que necesitas ayuda'. Y le dije: '¿Sí? Pues dámela por favor'. Ella sigue en mi vida», relata Javier acerca de su lucha interna.

El actor visita el programa de Antena 3 para presentar Yakarta, su nueva serie que se estrena en Movistar Plus+ el próximo 6 de noviembre.