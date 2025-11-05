Quién es el invitado de hoy miércoles, 5 de noviembre, en 'El Hormiguero' El espacio de Antena 3 recibe la visita de un histórico cantante del panorama español

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:12

'El Hormiguero' regresa un día más a la parrilla televisiva con el objetivo de encabezar la batalla por las audiencias que mantiene con otros programas como 'La Revuelta' de David Broncano. El espacio de Antena 3 ha comenzado el mes de noviembre con la visita de tres actores.

Este lunes fue el turno de Javier Cámara, quien acudió para presentar su último proyecto, 'Yakarta', de Movistar Plus. Mientras que William Levy y Paula Echevarría fueron los invitados que acudieron este martes para anunciar su nueva serie, 'Camino a Arcadia'.

Este miércoles, el plató de las hormigas recibe a un invitado que también esta dentro del panorma artístico, pero desempeña una rama diferente. Este clásico cantante español charlará con Pablo Motos para presentar su último proyecto musical, un disco en homenaje a los artistas italianos más influyentes en nuestro país.

🎤 Esta noche vuelve @SDalmaoficial con ‘Ritorno a Vía Dalma’, su nuevo disco que sale el 14 de noviembre #DalmaEH pic.twitter.com/H9orkXdbBe — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 5, 2025

Originario de Sabadell, Sergio Dalma (61 años) es uno de los cantantes y compositores más reconocidos del panorama nacional. Su primera aparición en una televisión de renombre fue en 1984 en TVE.

Su lanzamiento al estrellato fue gracias a la discográfica Horus y a María Belmonte, a quién ha agradecido su ayuda en más de una ocasión. Sus éxitos han sido reconocidos por todo el mundo, con miles de discos vendidos.

El cantante visita el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo disco, 'Ritorno a Vía Dalma'. Además, también anunciará cuáles son las fechas de su gira.

En el disco, Sergio Dalma recupera las canciones italianas más conocidas y que triunfaron en España. En tributo a los artistas y compositores de las canciones, como Laura Pausini o Franco Battiato.