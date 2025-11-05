Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia
Logo Patrocinio
Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Quién es el invitado de hoy miércoles, 5 de noviembre, en 'El Hormiguero'

El espacio de Antena 3 recibe la visita de un histórico cantante del panorama español

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

'El Hormiguero' regresa un día más a la parrilla televisiva con el objetivo de encabezar la batalla por las audiencias que mantiene con otros programas como 'La Revuelta' de David Broncano. El espacio de Antena 3 ha comenzado el mes de noviembre con la visita de tres actores.

Este lunes fue el turno de Javier Cámara, quien acudió para presentar su último proyecto, 'Yakarta', de Movistar Plus. Mientras que William Levy y Paula Echevarría fueron los invitados que acudieron este martes para anunciar su nueva serie, 'Camino a Arcadia'.

Este miércoles, el plató de las hormigas recibe a un invitado que también esta dentro del panorma artístico, pero desempeña una rama diferente. Este clásico cantante español charlará con Pablo Motos para presentar su último proyecto musical, un disco en homenaje a los artistas italianos más influyentes en nuestro país.

Originario de Sabadell, Sergio Dalma (61 años) es uno de los cantantes y compositores más reconocidos del panorama nacional. Su primera aparición en una televisión de renombre fue en 1984 en TVE.

Su lanzamiento al estrellato fue gracias a la discográfica Horus y a María Belmonte, a quién ha agradecido su ayuda en más de una ocasión. Sus éxitos han sido reconocidos por todo el mundo, con miles de discos vendidos.

Noticias relacionadas

Muere Lee Weaver, actor de 'El Príncipe de Bel Air' o 'El show de Bill Cosby'

Muere Lee Weaver, actor de 'El Príncipe de Bel Air' o 'El show de Bill Cosby'

Llega la firma de 'Operación Triunfo 2025' a Valencia: día, hora y lugar

Llega la firma de 'Operación Triunfo 2025' a Valencia: día, hora y lugar

Reproches y límites fuera de control en 'La isla de las tentaciones': «Al siguiente te vas fuera»

Reproches y límites fuera de control en 'La isla de las tentaciones': «Al siguiente te vas fuera»

El cantante visita el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo disco, 'Ritorno a Vía Dalma'. Además, también anunciará cuáles son las fechas de su gira.

En el disco, Sergio Dalma recupera las canciones italianas más conocidas y que triunfaron en España. En tributo a los artistas y compositores de las canciones, como Laura Pausini o Franco Battiato.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  7. 7 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  8. 8

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  9. 9

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  10. 10

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Quién es el invitado de hoy miércoles, 5 de noviembre, en 'El Hormiguero'

Quién es el invitado de hoy miércoles, 5 de noviembre, en &#039;El Hormiguero&#039;