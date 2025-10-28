¿Quién es el invitado de hoy martes, 28 de octubre, en 'El Hormiguero'? El plató de las hormigas recibe a un cómico que presenta su gira de despedida de los escenarios

'El Hormiguero' continúa con su programación semanal tras el especial 3000 programas emitido este lunes 27 de octubre con Laura Pausini como invitada. El espacio de Antena 3 mantiene el foco en liderar la franja de audiencias correspondiente al access prime time. Para lograr su objetivo, el programa presentado por Pablo Motos tiene el placer de recibir a Leo Harlem

. El humorista visita el plató de las hormigas para anunciar su marcha de los escenarios con un último espectáculo de monólogos. Originario de León, Leo Harlem (62 años) es uno de los humoristas más populares del país.

Su velocidad mental y su agilidad para el humor comenzó mientras ejercía de camarero en su tierra natal. De ese bar tomó su nombre artístico y comenzó su carrera como monologuista, siendo uno de los humoristas que más teatros ha llenado y más entradas ha vendido.

😂 Esta noche recibimos a ¡@LeoHarlem! Viene a presentarnos su espectáculo “Hasta luego, Leo”, con el que se retira de los escenarios repasando sus mejores monólogos #LeoHarlemEH pic.twitter.com/OqIzbTdOCJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 28, 2025

El leonés se ha convertido a sus 62 años en todo un referente para quienes no encuentran su vocación, pues no saltó a la fama hasta los cuarenta años. Su primer empleo serio fue de camarero en un bar de Valladolid llamado Harlem. «Servíamos desde primera hora de la tarde hasta la madrugada, y aprendía un oficio que va contigo para siempre. Es una experiencia vital impresionante», cuenta en una entrevista.

Sus primeros pasos en la comedia llegaron en un bar que pertenecía a un amigo suyo. «El detonante fue un amigo, Mariano, que tenía un bar llamado 'La Salamandra' y había actuaciones todas las semanas. Iban muchos cómicos y él me decía: 'tienes que actuar, que yo me río mucho contigo'», desvela.

En una ocasión, un grupo de amigos grabó una de las actuaciones y mandó el vídeo al 'Club de la comedia' donde ganó la final del Tercer Certamen de Monólogos. FInalmente, su salto al estrellato llegó con 'La hora de José Mota' y sus apariciones asiduas en el 'Club de la comedia'.

A pesar de ser un hombre popular, su vida personal es más bien desconocida. Guarda con recelo cada momento de su vida junto a Nuria, la mujer que lo conquisto 30 años atrás. «No hablo de política ni de religión ni de sexo ni de mujeres. Prefiero reirme de las bobadas que se ponen de moda, de los que hacemos todos, por eso llego a más gente», explicó en una entrevista.

Un hecho que ratifican sus redes sociales, en las que no desvela prácticamente nada acerca de estos temas.Lo poco que se sabe de su relación es que la pareja se conoció en la universidad, no están casados y no tienen hijos. «A mí me gusta la vida sencilla. Hay gente que ha hecho negocio con su vida, y a mí eso no me aporta», apuntó en una entrega de 'Joaquín, El novato'.