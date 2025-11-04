Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las aguas negras toman la Albufera por la falta de la quema de la paja del arroz
Logo Patrocinio
Pablo Motos. Antena 3

Quién es el invitado de hoy martes, 4 de noviembre, en 'El Hormiguero'

Dos actores de talla mundial visitan el espacio de Antena 3 para presentar su nueva serie

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:22

Comenta

'El Hormiguero' continúa con su programación semanal esta primera semana de noviembre. El programa de Pablo Motos atraviesa un gran momento tal y como refleja la batalla por las audiencias que mantiene con 'La Revuelta' de David Broncano.

Tras la visita de Javier Cámara, el plató de las hormigas recibe la visita de dos actores internacionales, William Levy y Paula Echevarría.

William Levy (45 años) es un actor y modelo cubano, reconocido por todo el mundo por su trabajo en telenovelas como 'Cuidado con el ángel' o 'Triunfo del amor', y por su salto a Hollywood y a series internacionales. Su carisma y versatilidad le han consagrado como una de las estrellas latinas más seguidas del panorama audiovisual.

Natural de Candás (Asturias), Paula Echevarría (48 años) es una actriz y modelo española, conocida por sus interpretaciones en 'Velvet', 'Gran Reserva' o 'Los Serrano' y por su presencia como referente de estilo en el mundo de la moda.

A lo largo de su carrera también ha participado en cine y televisión, consolidándose como una de las actrices más populares de este país.

Este es el primer proyecto en el que aparece la actriz asturiana tras una etapa en la que se ha apartado del mundo de la interpretación. «La decisión de no hacer películas ha sido totalmente personal. He priorizado mi vida privada y estaba donde quería estar. No hay más esquinas sobre esto», explica en una entrevista.

Noticias relacionadas

Pablo Motos desata la sorpresa en 'El Hormiguero' tras la dimisión de Carlos Mazón

Pablo Motos desata la sorpresa en 'El Hormiguero' tras la dimisión de Carlos Mazón

'La isla de las tentaciones' arranca en Telecinco con dos alarmas, tensión y gritos: «En la fiesta de ellos había mucho 'guarreo'»

'La isla de las tentaciones' arranca en Telecinco con dos alarmas, tensión y gritos: «En la fiesta de ellos había mucho 'guarreo'»

'La que se avecina' estrena nueva temporada con el regreso de una conocida actriz y el fichaje de dos nuevos vecinos

'La que se avecina' estrena nueva temporada con el regreso de una conocida actriz y el fichaje de dos nuevos vecinos

Además, Echevarría ha expresado que ha sido muy especial trabajar con William Levy. «¿De William que te digo? Pues que es maravilloso y divertido. Enamora. Es muy fácil trabajar al lado suyo», comenta la asturiana.

WIlliam Levy y Paula Echevarria llegan al programa para presentar su nueva serie 'Camino a Arcadia', rodada en Gran Canaria. En esta historia, Levy se mete en la piel de un hombre que busca rehacer su vida en la tranquila ciudad de Arcadia, donde vive con su hijo y su nueva pareja, interpretada por Echevarría.

Pero bajo esa apariencia de calma se esconde un oscuro pasado violento en México que acecha con volver a perseguirlo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  3. 3 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  4. 4

    Los jugadores rechazan a Corberán
  5. 5 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  6. 6 El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros
  7. 7

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  8. 8 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  9. 9 Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual de la joven hallada muerta en Gandía
  10. 10

    Adiós a los maceteros «feos» de Ribó: mobiliario sobrio de hormigón, flores de Pascua y granados para la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Quién es el invitado de hoy martes, 4 de noviembre, en 'El Hormiguero'

Quién es el invitado de hoy martes, 4 de noviembre, en &#039;El Hormiguero&#039;