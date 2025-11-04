Quién es el invitado de hoy martes, 4 de noviembre, en 'El Hormiguero' Dos actores de talla mundial visitan el espacio de Antena 3 para presentar su nueva serie

Mario Lahoz Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 15:22

'El Hormiguero' continúa con su programación semanal esta primera semana de noviembre. El programa de Pablo Motos atraviesa un gran momento tal y como refleja la batalla por las audiencias que mantiene con 'La Revuelta' de David Broncano.

Tras la visita de Javier Cámara, el plató de las hormigas recibe la visita de dos actores internacionales, William Levy y Paula Echevarría.

William Levy (45 años) es un actor y modelo cubano, reconocido por todo el mundo por su trabajo en telenovelas como 'Cuidado con el ángel' o 'Triunfo del amor', y por su salto a Hollywood y a series internacionales. Su carisma y versatilidad le han consagrado como una de las estrellas latinas más seguidas del panorama audiovisual.

💥 Recibimos a los actores @willylevy29 y Paula Echevarría para hablarnos de ‘Camino a Arcadia’, la nueva serie que coprotagonizan y que se podrá ver en @SkyShowtime a partir del 10 de noviembre #PaulaWilliamEH pic.twitter.com/vCKlYIFYTA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 4, 2025

Natural de Candás (Asturias), Paula Echevarría (48 años) es una actriz y modelo española, conocida por sus interpretaciones en 'Velvet', 'Gran Reserva' o 'Los Serrano' y por su presencia como referente de estilo en el mundo de la moda.

A lo largo de su carrera también ha participado en cine y televisión, consolidándose como una de las actrices más populares de este país.

Este es el primer proyecto en el que aparece la actriz asturiana tras una etapa en la que se ha apartado del mundo de la interpretación. «La decisión de no hacer películas ha sido totalmente personal. He priorizado mi vida privada y estaba donde quería estar. No hay más esquinas sobre esto», explica en una entrevista.

Además, Echevarría ha expresado que ha sido muy especial trabajar con William Levy. «¿De William que te digo? Pues que es maravilloso y divertido. Enamora. Es muy fácil trabajar al lado suyo», comenta la asturiana.

WIlliam Levy y Paula Echevarria llegan al programa para presentar su nueva serie 'Camino a Arcadia', rodada en Gran Canaria. En esta historia, Levy se mete en la piel de un hombre que busca rehacer su vida en la tranquila ciudad de Arcadia, donde vive con su hijo y su nueva pareja, interpretada por Echevarría.

Pero bajo esa apariencia de calma se esconde un oscuro pasado violento en México que acecha con volver a perseguirlo.