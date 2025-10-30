Quién es el invitado de hoy jueves, 30 de octubre, en 'El Hormiguero' El espacio de Antena 3 cierra la programación semanal con la visita de una estrella de la música

'El Hormiguero' pone el broche de oro a esta semana especial en la que se han celebrado los 3.000 programas con la visita de uno de los cantantes con más éxito en la industria musical española de las últimas dos décadas.

Dani Martín acude al programa presentado por Pablo Motos para anunciar su nueva gira, '25 P*t*s años'. Un homenaje al cuarto de siglo que lleva de carrera que comienza con diez conciertos en el Movistar Arena y continúa por todo el país.

Nacido en Madrid, Dani Martín (48 años) es un cantante que empezó su carrera como actor. Tras varios papeles como extra y ejercer como presentador del programa musical 'Ponte las pilas', en 1999 crea la banda 'El Canto del loco', con la que triunfa a nivel internacional. Tras decantarse por una carrera en solitario su éxito no ha parado de crecer.

🔥 Despedimos la semana con energía y música de la buena: @_danielmartin_ viene a contarnos todos los detalles de su gira 25 P*t*s Años y estrenar su nuevo single en primicia #DaniMartínEH pic.twitter.com/r5mzQaLdmL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 30, 2025

En estos últimos años, Dani Martín se ha convertido en un referente de la salud mental reivindicando en numerosas ocasiones la importancia de hablar de ella. Tres años atrás, el cantanbte anunció una retirada temporal de la música a través de sus redes.

«Nos vemos en unos años, sed felices», escribía el artista. Una decisión que tanto los medios como gran parte de sus fans atribuyeron a los problemas de salud mental que atravesaba el madrileño, un hecho desmentido por el propio artista en una entrevista posterior.

Recientemente, el artista ha vuelto a ser tendencia tras haber ayudado a Ángel, un joven que perdió de forma repentina a su hermana mayor, Paloma, con tan solo 23 años.

Tras el trágico suceso, Ángel hizo una lista de 510 deseos que a la menor le hubiera gustado cumplir, entre los que se encontraba poder compartir micrófono con el ex vocalista del 'Canto del loco'. Al conocer la situación, fue Martín, quién no se lo pensó dos veces y ayudo al joven a cumplir uno de los deseos de su difunta hermana.

Tras una exitosa carrera y una vida personal más que complicada, el artista conmemora los 25 años sobre los escenarios con una gira homenaje por toda España, '25 P*t*s años'.