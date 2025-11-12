Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz repunta este jueves con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos
Logo Patrocinio
Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. Antena 3

Quién es el invitado de 'El Hormiguero' este miércoles, 12 de noviembre

El plató de las hormigas recibe la visita de uno de los artistas más destacados de la música española en la última década

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:00

Comenta

'El Hormiguero' continúa con la programación semanal con el objetivo de recuperar el liderato en la batalla por las audiencias del access prime time que mantiene con 'La Revuelta' de David Broncano. Para este miércoles, el programa presentado por Pablo Motos regresa al ámbito musical.

El lunes fue el turno de Andy, integrante del mítico dúo 'Andy y Lucas', quién acudió para presentar su nuevo proyecto en solitario y para explicar como está la situación entre ambos artistas tras su separación. Mientras que, este martes, el espacio de Antena 3 tuvo el placer de recibir a Marc Márquez, campeón del mundo de Moto GP en este 2025.

Este miércoles, el plató de las hormigas recibe la visita de uno de los artistas más destacados en la música española de la última década. Pablo Alborán visita el programa para presentar su nuevo disco 'KM0' que ya está disponible, y su gira internacional, 'Global Tour KM0 2026'.

Natural de Málaga, Pablo Alborán (36 años) es uno de los cantantes más importantes del panorama nacional de los últimos tiempos. Desde su debut, ha conquistado al público con su voz inconfundible y sus letras llenas de sensibilidad.

Con una trayectoria marcada por sus éxitos y una conexión especial con sus fans, el cantautor continúa su evolución musical sin perder la esencia que lo convirtió en todo un referente dentro del pop romántico.

Noticias relacionadas

RTVE estrena Hasta el fin del Mundo con 12 famosos: de una ganadora de OT a una premio Ondas

RTVE estrena Hasta el fin del Mundo con 12 famosos: de una ganadora de OT a una premio Ondas

Andy estalla y cuenta los motivos de su ruptura con Lucas: peleas y deudas económicas

Andy estalla y cuenta los motivos de su ruptura con Lucas: peleas y deudas económicas

Las alarmas suenan en la primera hoguera de 'La isla de las tentaciones': «Si lo has hecho es que no estás enamorada de tu novio»

Las alarmas suenan en la primera hoguera de 'La isla de las tentaciones': «Si lo has hecho es que no estás enamorada de tu novio»

Tras un año repleto de conciertos, reconocimientos y nuevas canciones, el malagueño vuelve al programa para hablar de su presente musical y de todo lo que está por venir.

Durante su visita, Pablo repasará alguno de los momentos más especiales de su gira, hablará sobre el proceso creativo de sus últimos temas y mostrará su faceta más cercana y divertida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  3. 3 Los Javis se separan tras trece años de relación
  4. 4 Valencia crece sobre la huerta
  5. 5

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  6. 6 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  7. 7

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  8. 8 La localidad valenciana donde Messi y su Argentina se concentran en este parón de selecciones: un resort de lujo
  9. 9 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  10. 10 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Quién es el invitado de 'El Hormiguero' este miércoles, 12 de noviembre

Quién es el invitado de &#039;El Hormiguero&#039; este miércoles, 12 de noviembre