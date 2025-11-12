Quién es el invitado de 'El Hormiguero' este miércoles, 12 de noviembre El plató de las hormigas recibe la visita de uno de los artistas más destacados de la música española en la última década

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:00

'El Hormiguero' continúa con la programación semanal con el objetivo de recuperar el liderato en la batalla por las audiencias del access prime time que mantiene con 'La Revuelta' de David Broncano. Para este miércoles, el programa presentado por Pablo Motos regresa al ámbito musical.

El lunes fue el turno de Andy, integrante del mítico dúo 'Andy y Lucas', quién acudió para presentar su nuevo proyecto en solitario y para explicar como está la situación entre ambos artistas tras su separación. Mientras que, este martes, el espacio de Antena 3 tuvo el placer de recibir a Marc Márquez, campeón del mundo de Moto GP en este 2025.

Este miércoles, el plató de las hormigas recibe la visita de uno de los artistas más destacados en la música española de la última década. Pablo Alborán visita el programa para presentar su nuevo disco 'KM0' que ya está disponible, y su gira internacional, 'Global Tour KM0 2026'.

🎶 ¡Vuelve @pabloalboran! El malagueño nos presenta su nuevo disco ‘KM0’, que ya está disponible, y su gira mundial ‘Global Tour KM0 2026’ #AlboránEH pic.twitter.com/d8GWdZXWmY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 12, 2025

Natural de Málaga, Pablo Alborán (36 años) es uno de los cantantes más importantes del panorama nacional de los últimos tiempos. Desde su debut, ha conquistado al público con su voz inconfundible y sus letras llenas de sensibilidad.

Con una trayectoria marcada por sus éxitos y una conexión especial con sus fans, el cantautor continúa su evolución musical sin perder la esencia que lo convirtió en todo un referente dentro del pop romántico.

Tras un año repleto de conciertos, reconocimientos y nuevas canciones, el malagueño vuelve al programa para hablar de su presente musical y de todo lo que está por venir.

Durante su visita, Pablo repasará alguno de los momentos más especiales de su gira, hablará sobre el proceso creativo de sus últimos temas y mostrará su faceta más cercana y divertida.