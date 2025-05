Netflix desvela los tres ingredientes secretos de la poción mágica de Astérix y Obélix

Nacho Ortega Valencia Jueves, 8 de mayo 2025, 00:29 Comenta Compartir

Durante décadas miles de seguidores de Astérix y Obélix han soñado con los poderes de la marmita mágica que el druida Panorámix preparaba cada vez que había pelea con los romanos. Durante décadas se fantaseó con qué llevaba. Una receta secreta a la que Netflix le ha añadido tres nuevos ingredientes en la miniserie de dibujos animados Astérix y Obélix: la batalla de los jefes, que ha estrenado en 2025.

Como es sabido, la fórmula de poción mágica es completamente secreta. La prepara un druida, y el código de los druidas dicen que sus secretos solo pueden transmitirse entre ellos. Durante años se ha sabido que uno de los ingredientes estrella era el muérdago, que debe ser cortado con una hoz de oro para que tenga poderes mágicos. Pero poco más se conocía. De hecho, todo el mundo pensaba que la receta era de Panorámix y ahora se ha desvelado el papel protagonista que tuvo Obélix en la preparación.

Se desvela cómo cayó Obélix a la olla

Precisamente es esta hoz la que desencadena la receta mágica. En uno de los episodios de la serie se muestra la infancia de los héroes galos: Obélix no solo no tiene fuerza sobrehumana, sino que es el más débil de la aldea, y el niño malo Pro-Románix, llegado desde fuera, le acosa continuamente. Para evitar este bullying, Astérix le promete robar la hoz de oro de la cabaña de Panorámix y entregársela, con el fin de que les deje en paz.

Astérix y Obélix entran en la tienda por lo noche, mientras todos los mayores cenan juntos. Allí Panorámix ha dejado preparada una poción, aunque se lamenta de que no consigue que dé los poderes que él busca. La poción aún no es mágica. Mientras Astérix perpetra el robo, Obélix se acerca a la marmita y prueba el contenido de la olla. Como no le convence, comienza a echar nuevos ingredientes, la prueba de nuevo, le gusta... y entonces entra Panorámix en la casa. Asustado, Obélix se esconde encima de la olla, pero con su peso acaba cayendo dentro de la marmita.

Durante años se han mencionado alguno de los ingredientes de la receta, como el aceite de roca (petróleo), pescado fresco o langostas. Panorámix ha llegado a sustituir el aceite de roca por zumo de remolacha, y los ha llegado a hacer de diferentes sabores con caldo de hierbas, tortilla con jamón, sopa de pescado, pato a la naranja o praliné.

Los tres ingredientes secretos

Pero lo que nadie conocía hasta ahora eran los tres ingredientes secretos con los que Obélix consiguió convertir una sopa: fresas, bogavante y un trébol de cuatro hojas que habían hallado en el bosque. El toque para crear la mítica poción mágica que da poder, fuerza y velocidad y convierte en irreductible para los romanos a la aldea gala más famosa de la historia.

