'Cine de barrio', el espacio de La 1 dedicado a exhibir nuestras películas con más solera, se prepara para un cambio. Antes de cada ... pase y cuando así lo crean necesario los responsables del programa se mostrará un rótulo: «Las circunstancias contenidas en esta película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época». La corporación responde así a una recomendación de la defensora de la Audiencia de RTVE, Rosa María Molló, en respuesta a diferentes requerimientos de la audiencia sobre algunos títulos emitidos en el formato y relacionados con actitudes machistas y sexistas.

La iniciativa recuerda a la que Max llevó a cabo cuando retiró de su servicio 'Lo que el viento se llevó' y la volvió a subir con una leyenda que explicaba el contexto histórico y denunciaba el racismo, una estrategia que también siguió Disney+ con sus obras más polémicas, aunque la plataforma haya rebajado los mensajes de advertencia tras la llegada de Donald Trump al poder.

La iniciativa de RTVE ha sido criticada por periodistas como Manuel Marlasca. «El plan para idiotizar a la sociedad sigue adelante sin fisuras», escribió en su cuenta de X. «Queda mucho por hacer, aunque tú lo veas todo conquistado», le respondió el presidente de la corporación, José Pablo López.

¿Es innecesario o no? Yo, la verdad, no lo tengo muy claro. Creo que el rótulo no hace daño a nadie, aunque sí entiendo a Luz Sánchez-Mellado, colaboradora ocasional del espacio, que el martes también cargaba contra la idea. Y es que en el coloquio previo a la emisión de la película ya se habla de los condicionantes sociales, políticos y económicos que rodean a la obra, así que la propuesta puede pecar de reiterativa. ¿Es eso tan grave? Yo diría que no.