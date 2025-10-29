Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Confluyen las marchas en la zona cero bajo la lluvia
Logo Patrocinio
David Broncano. TVE

Quién es el invitado de hoy en 'La Revuelta' (29 de octubre) de David Broncano

El presentador cambia de estrategia en su pugna con Pablo Motos

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:05

Comenta

Uno de los encantos de 'La Revuelta' era que los espectadores del programa nunca sabían quién iba a ser el invitado de cada día en el plató (teatro) de TVE. En las últimas semanas, David Broncano ha cambiado de estrategia en su particular lucha por la audiencia con 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

El presentador de 'La Revuelta' da a conocer ahora quién será el invitado de cada día. Este miércoles 29 de octubre será el cantante Manolo García quien visite a Broncano.

Manolo García (Barcelona, 70 años) presentará en 'La Revuelta' su nuevo disco, titulado 'Drapaires Poligoneros', que saldrá a la venta el viernes 31 de octubre.

El cantante inicia una gira que le llevará a Cáceres (2 de noviembre), Pozoblanco (8 NOV), San Sebastián (12 NOV), Pamplona (16 NOV), Santiago (21 NOV), Logroño (28 NOV), Zaragoza (1 DIC), Barcelona (4 DIC), Granada (11 DIC), Valencia (14 DIC), Madrid (19 y 23 DIC), Albacete (27 DIC), Valladolid (4 ENERO), La Línea (10 ENE) y Sevilla (15 ENE).

El jueves 30, será Paz Padilla (Cádiz, 56 años) la invitada de Broncano. Será la primera vez que la actriz y presentadora irá como invitada a 'la Revuelta'.

'La Revuelta' (La 1 de TVE, 21.45 horas) compite en su franja horaria con 'El Hormiguero' (Antena 3, 21.45 h.) de Pablo Motos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2

    Así fue el día que nos partió el corazón
  3. 3 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  4. 4 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  5. 5 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  6. 6

    Ricky Rubio: Â«Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudadÂ»
  7. 7

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política
  8. 8 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  9. 9 229 nombres en nuestra memoria
  10. 10 Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Quién es el invitado de hoy en 'La Revuelta' (29 de octubre) de David Broncano

Quién es el invitado de hoy en &#039;La Revuelta&#039; (29 de octubre) de David Broncano