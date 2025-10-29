Quién es el invitado de hoy en 'La Revuelta' (29 de octubre) de David Broncano El presentador cambia de estrategia en su pugna con Pablo Motos

Andoni Torres Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:05 | Actualizado 20:11h.

Uno de los encantos de 'La Revuelta' era que los espectadores del programa nunca sabían quién iba a ser el invitado de cada día en el plató (teatro) de TVE. En las últimas semanas, David Broncano ha cambiado de estrategia en su particular lucha por la audiencia con 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

El presentador de 'La Revuelta' da a conocer ahora quién será el invitado de cada día. Este miércoles 29 de octubre será el cantante Manolo García quien visite a Broncano.

Manolo García (Barcelona, 70 años) presentará en 'La Revuelta' su nuevo disco, titulado 'Drapaires Poligoneros', que saldrá a la venta el viernes 31 de octubre.

El cantante inicia una gira que le llevará a Cáceres (2 de noviembre), Pozoblanco (8 NOV), San Sebastián (12 NOV), Pamplona (16 NOV), Santiago (21 NOV), Logroño (28 NOV), Zaragoza (1 DIC), Barcelona (4 DIC), Granada (11 DIC), Valencia (14 DIC), Madrid (19 y 23 DIC), Albacete (27 DIC), Valladolid (4 ENERO), La Línea (10 ENE) y Sevilla (15 ENE).

El jueves 30, será Paz Padilla (Cádiz, 56 años) la invitada de Broncano. Será la primera vez que la actriz y presentadora irá como invitada a 'la Revuelta'.

'La Revuelta' (La 1 de TVE, 21.45 horas) compite en su franja horaria con 'El Hormiguero' (Antena 3, 21.45 h.) de Pablo Motos.