Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
David Broncano, en 'La Revuelta'. RTVE

¿Quién es hoy la invitada en 'La Revuelta'? (jueves 30 de octubre)

Una nueva famosa visita el plató del programa de David Broncano (La 1 de TVE, a las 21.45 horas)

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:00

Comenta

'La Revuelta' cierra la semana este jueves 30 de octubre con la visita de un nuevo invitado. David Broncano ha cambiado de estrategia en su particular lucha por la audiencia con 'El Hormiguero' de Pablo Motos y ahora anuncia por adelantado quién será el famoso que visite el plató del programa de TVE (en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid).

'La Revuelta' (La 1 de TVE, 21.45 horas) compite en su franja horaria con 'El Hormiguero' (Antena 3, 21.45 h.) de Pablo Motos. El programa de David Broncano puede verse también, gratis, en la plataforma RTVE Play.

Este jueves 30 de octubre, será Paz Padilla (Cádiz, 56 años) la invitada de Broncano. Será la primera vez que la actriz y presentadora irá como invitada a 'La Revuelta'.

Paz Padilla estrena este viernes la película 'Cuerpos locos', en la que una niña de 10 años y su futura madrastra intercambian sus cuerpos debido a un extraño fenómeno meteorológico. La cinta se inspira en 'Big', protagonizada por Tom Hanks en 1988.

Junto a Padilla, protagoniza la cinta Maia Zaitegi. Completan el reparto Antonio Resines, Ricardo Castella, Diego Arroba (el Cejas), Juan Manuel Montilla (el Langui), Raúl Fernández, David Fernández, Goizalde Núñez y Maribel Salas, entre otros. Además, la cinta cuenta con Miguel Ángel Revilla en su debut en el cine.

Noticias relacionadas

Así es Lidia Santos, la nueva camarera de 'First Dates'

Así es Lidia Santos, la nueva camarera de 'First Dates'

VinTV empieza a emitir 'Falcon Crest'

VinTV empieza a emitir 'Falcon Crest'

'Callejeros' entra en uno de los barrios más conflictivos de la Comunitat Valenciana y de España

'Callejeros' entra en uno de los barrios más conflictivos de la Comunitat Valenciana y de España

Paz Padilla nació en Cádiz en 1969. Cómica, actriz y presentadora, comenzó en televisión en 1994 en el programa de humor 'Genio y figura', que se emitía en Antena 3. Desde entonces ha desarrollado una larga y exitosa carrera profesional, sobre todo en televisión.

La actriz se casó por primera vez, en octubre de 1998, con Albert Ferrer, su representante artístico. Ambos tienen una hija en común, Anna. La pareja se divorció en el año 2003.

Paz Padilla contrajo matrimonio por segunda vez, en 2016, con Antonio Juan Vidal Agarrado, funcionario de la Junta de Andalucía y su amor de juventud, quien falleció en el año 2020, a los 53 años, a causa de un cáncer cerebral.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  2. 2 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  5. 5 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  6. 6

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  9. 9 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  10. 10 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Quién es hoy la invitada en 'La Revuelta'? (jueves 30 de octubre)

¿Quién es hoy la invitada en &#039;La Revuelta&#039;? (jueves 30 de octubre)