¿Quién es hoy la invitada en 'La Revuelta'? (jueves 30 de octubre) Una nueva famosa visita el plató del programa de David Broncano (La 1 de TVE, a las 21.45 horas)

Andoni Torres Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 18:00 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

'La Revuelta' cierra la semana este jueves 30 de octubre con la visita de un nuevo invitado. David Broncano ha cambiado de estrategia en su particular lucha por la audiencia con 'El Hormiguero' de Pablo Motos y ahora anuncia por adelantado quién será el famoso que visite el plató del programa de TVE (en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid).

'La Revuelta' (La 1 de TVE, 21.45 horas) compite en su franja horaria con 'El Hormiguero' (Antena 3, 21.45 h.) de Pablo Motos. El programa de David Broncano puede verse también, gratis, en la plataforma RTVE Play.

Este jueves 30 de octubre, será Paz Padilla (Cádiz, 56 años) la invitada de Broncano. Será la primera vez que la actriz y presentadora irá como invitada a 'La Revuelta'.

Paz Padilla estrena este viernes la película 'Cuerpos locos', en la que una niña de 10 años y su futura madrastra intercambian sus cuerpos debido a un extraño fenómeno meteorológico. La cinta se inspira en 'Big', protagonizada por Tom Hanks en 1988.

Junto a Padilla, protagoniza la cinta Maia Zaitegi. Completan el reparto Antonio Resines, Ricardo Castella, Diego Arroba (el Cejas), Juan Manuel Montilla (el Langui), Raúl Fernández, David Fernández, Goizalde Núñez y Maribel Salas, entre otros. Además, la cinta cuenta con Miguel Ángel Revilla en su debut en el cine.

Paz Padilla nació en Cádiz en 1969. Cómica, actriz y presentadora, comenzó en televisión en 1994 en el programa de humor 'Genio y figura', que se emitía en Antena 3. Desde entonces ha desarrollado una larga y exitosa carrera profesional, sobre todo en televisión.

La actriz se casó por primera vez, en octubre de 1998, con Albert Ferrer, su representante artístico. Ambos tienen una hija en común, Anna. La pareja se divorció en el año 2003.

Paz Padilla contrajo matrimonio por segunda vez, en 2016, con Antonio Juan Vidal Agarrado, funcionario de la Junta de Andalucía y su amor de juventud, quien falleció en el año 2020, a los 53 años, a causa de un cáncer cerebral.