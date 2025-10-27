'El Hormiguero' confirma el invitado con el que celebrará sus 3.000 programas de emisión este lunes y los del resto de la semana El programa recibirá del 27 al 30 de octubre a una artista italiana, tres reconocidos actores y un cantante que fue líder de una de las bandas nacionales más importantes del Siglo XXI

Sara Bonillo Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 11:05 Comenta Compartir

'El Hormiguero' celebra este lunes la sus 3.000 programas de emisión y sus 20 años en antena con la visita de Laura Pausini. La cantante italiana forma parte del Club Platino del show y será la invitada estrella del programa de Antena 3 del 27 de octubre.

Pausini ya ha visitado 'El Hormiguero' 15 veces y en 2022 se convirtió en la extranjera que más veces ha estado sentada con Pablo Motos. La ultima vez que estuvo en el plató de Antena 3 fue en septiembre de 2024.

Además, esta semana, del 27 al 30 de octubre, Pablo Motos también recibirá la visita de tres reconocidos actores, uno de ellos valenciano, y un cantante que fue líder de una de las bandas nacionales más importantes del Siglo XXI.

'El Hormiguero', que se estrenó hace dos décadas en Cuatro, es el programa líder del access -en septiembre sacó tres puntos a 'La Revuelta'- y el más visto de la televisión. En el año en el que celebra sus 20 años en televisión, el programa sigue estando en plena forma.

De hecho, la semana pasada anotó su nuevo récord de la temporada con la visita de Isabel Preysler. El programa anotó un 20,1% de cuota de pantalla y una media de 2.416.000 espectadores, según los datos ofrecidos por la consultora Dos30' frente al 13,5% que registró 'La Revuelta'. A continuación detallamos los invitados de esta semana:

Lunes 27 de octubre: Laura Pausini

La semana arranca con la visita de Laura Pausini. La cantante italiana acude a presentar su nuevo single, titulado Mi historia entre tus dedos, primer adelanto de su próximo disco. Además, hablará de su próxima gira mundial que, por primera vez en su carrera, empezará en España.

Martes 28 de octubre: Leo Harlem

El martes será el turno de Leo Harlem,. El actor se retira de los escenarios con un espectáculo de despedida en Madrid titulado Hasta luego, Leo que podrá disfrutarse en Madrid del 17 al 21 de diciembre. En este show hará un recorrido por algunos de sus mejores monólogos de humor.

Miércoles 29 de octubre: Arturo Valls y Christopher Lloyd

Miércoles de lujo con la visita del presentador Arturo Valls para hablar de la nueva temporada del concurso El 1% que se estrena ese mismo día en Antena 3 justo después de 'El Hormiguero'. Además, el programa recibirá por primera vez la visita del actor norteamericano Christopher Lloyd, protagonista de una de las películas más icónicas del cine, Regreso al futuro, que se reestrena a nivel mundial con motivo de su 40 aniversario.

Jueves 30 de octubre: Dani Martín

La semana concluirá con la visita de Dani Martín. El cantante acude al programa para hablar de su Gira 25 P*t*s Años, que comenzará con diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid y al que sumará el resto de shows que le llevarán por todo el país. Además, Martín presentará en primicia su nuevo single.