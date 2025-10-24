'El Hormiguero' arrasa con la visita de Isabel Preysler y marca su récord de la temporada: las audiencias del jueves en televisión El programa de Pablo Motos supera al de David Broncano por casi siete puntos

Sara Bonillo Viernes, 24 de octubre 2025, 10:34

Isabel Preysler disparó este jueves la audiencia de El 'Hormiguero'. La visita de la reina de corazones llevó al programa de Pablo Motos a marcar su récord de temporada, a tocar los 2,5 millones de espectadores de media y a distanciarse de 'La Revuelta' en casi siete puntos.

'El Hormiguero' fue lo más visto del día en televisión anotando un 20,1% de cuota de pantalla y una media de 2.416.000 espectadores, según los datos ofrecidos por la consultora Dos30'. Más de 4.9 millones de espectadores únicos.

Por su parte, 'La Revuelta' se quedó casi siete puntos por detrás anotando un 13.5% de share y una media de 1.655.000 espectadores con la visita del actor Can Yaman.

Los datos del access de ayer:



🐜 @El_Hormiguero LIDERA con un 20.1% de share y una media de 2.416.000 espectadores en @antena3com



⚡️ @LaRevuelta_TVE firma un 13.5% de share y una media de 1.655.000 espectadores en @La1_tve#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/e1Pf5b9YHm — Dos30' (@Dos30TV) October 24, 2025

Nadie dudaba que la visita de Isabel Preysler al programa de Antena 3 iba a tener buena audiencia, pero los datos de anoche son el reflejo de que todo lo relacionado con Isabel sigue interesando, y mucho.

La primera vez que Isabel se sentó en el plató de 'El Hormiguero' fue en 2023. Aquella entrevista con Pablo Motos también fue histórica en cuanto a las audiencias. El programa anotó un 20,6% de cuota de pantalla y 2.758.000 espectadores. Sin embargo, en aquella época, Pablo Motos no competía directamente contra David Broncano.