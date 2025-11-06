'El Hormiguero' anuncia su inesperado invitado del lunes para competir con 'La Revuelta' y Rosalía El espacio de Pablo Motos contará con la primera entrevista en exclusiva de un conocido cantante

Comenta Compartir

Nueva entrega de 'El Hormiguero' este jueves. El programa líder de la televisión en nuestro país ha querido despedir la semana con un invitado muy especial. Un colaborador del propio espacio de Antena 3. Se trata del «polémico» Juan del Val. El periodista trabaja como guionista en 'El Hormiguero' y es colaborador en la tertulia de los jueves junto a su mujer Nuria Roca. Viene de ganar el Premio Planeta 2025. «Hoy el invitado es Juan del Val que va a hablar de su novela 'Vera, una historia de amor'. Es un poco raro porque también estará en la mesa de tertulia como cada jueves. Pero bueno, también lo hicimos hace poco con Isabel Preysler«, ha reconocido Pablo Motos. Un reconocimiento de gran prestigio que le ha supuesto también un premio económico de más de un millón de euros.

Sin embargo, antes de que arranque el cara a cara entre presentador e invitado, Motos ha anunciado el nombre de los invitados de la próxima semana. Había mucha expectación dado que ayer se filtró la noticia de que 'La Revuelta' contará con Rosalía como invitada el próximo lunes. La cantante catalana ha preferido el espacio de TVE por encima de 'El Hormiguero' para presentar LUX, su nuevo disco.

El lunes 10 de noviembre visitará el plató de Antena 3 Andrés Morales; más conocido como Andy. En fecto, se trata del mismo Andy del grupo Adny&Lucas. Tras su separación el pasado mes de octubre, han sido muchos los rumores que han surgido sobre la relación de lo que parecían dos amigos inseparables. El gaditano presentará en exclusiva su nuevo trabajo. El primero en solitario. El resto de invitados de la semana serán el nueve veces campeón de MotoGP Marc Márquez, el cantante Pablo Alborán y el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

La entrevista de Juan del Val

Juan del Val ha hablado de varios temas durante su entrevista en el programa. Pablo Motos ha querido ahondar en sus orígenes. En su pasado como un estudiante «fracasado». El propio escritor ha reconocido que suspendía todo en el colegio. Tanto es así que le echaron del centro en el que estudiaba. Empezó a trabajar en la obra con 17 años y tuvo que asistir a terapia psicológica durante cinco años. «Viendo de dónde vengo, todo lo que me ha pasado ahora (el premio) es un milagro», ha reconocido del Val.

También ha hablado de las criticas que ha recibido tras ser premiado. «Lo veía venir, pero me ha sabido mal por la gente que me quiere. Han tenido que escuchar cosas muy feas que se han dicho», ha dicho. «He tenido que consolar a mis amigos», reconoce. Pese a que a él «es muy difícil quitarle la felicidad», ha decidido afrontar el problema y leer todos los artículos negativos que se han escrito sobre él.