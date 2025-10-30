La historia real del 'Monstruo de Florencia', la serie que arrasa en Netflix del asesino que conmocionó Italia La ficción narra la serie de crímenes ocurridos entre 1968 y 1985

J.Zarco Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 15:23

Netflix estrenó el pasado 22 de octubre la serie 'El monstruo de Florencia', basada en la historia real del asesino en serie que aterrorizó a Italia en entre 1968 y 1985. La ficción está creada por Stefano Sollima, creador de dos de los mayores éxitos del país, 'Gomorra' y 'Roma Criminal'.

Durante ese periodo, el culpable cometió 8 crímenes dobles, quitando la vida a un total de 16 personas. Todo arrancó el 22 de agosto de 1968, cuando en la casa de la familia De Felice sonó el timbre a las 2:00 de la madrugada y un niño de 6 años, Natalino Mele, pidió que le abrieran con un contundente mensaje: «Ábreme, porque tengo sueño y a mi papá enfermo en la cama. Después me acompañas a casa, porque mi madre y mi tío están muertos en el coche».

Barbara Locci (mujer de Stefano Mele) y su amante Antonio Lo Bianco fueron asesinados mientras mantenían sexo en un coche en medio de un descampado. A partir de ahí, el ritual era el mismo, el disparo con una Beretta del calibre 22 a parejas que disfrutaban de un rato a solas.

Todos los crímenes se produjeron con un arma idéntica, del mismo modo que el tipo de ubicación y el orden: primero el hombre y luego la mujer. Jean-Michel Kraveichvili y Nadine Mauriot fueron las últimas víctimas, en el año 1985.

Y la realidad, de lo más doloroso para las familias de las víctimas, es que todavía no se ha encontrado al verdadero culpable. Durante todos estos años ha habido sospechosos condenados y luego absueltos, testigos claves que dan unas versiones y posteriormente se retractan.

Lo ocurrido cambió el conservadurismo de muchas familias, que comenzaron a preferir que sus hijos se citaran en casa en lugar de hacerlo en la calle. También se organizaron quedadas en grupo de varios vehículos, con las ventanillas tapadas y con el objetivo de protegerse.

