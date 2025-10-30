Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
Logo Patrocinio
Cartela de la serie. Netflix

La historia real del 'Monstruo de Florencia', la serie que arrasa en Netflix del asesino que conmocionó Italia

La ficción narra la serie de crímenes ocurridos entre 1968 y 1985

J.Zarco

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:23

Comenta

Netflix estrenó el pasado 22 de octubre la serie 'El monstruo de Florencia', basada en la historia real del asesino en serie que aterrorizó a Italia en entre 1968 y 1985. La ficción está creada por Stefano Sollima, creador de dos de los mayores éxitos del país, 'Gomorra' y 'Roma Criminal'.

Durante ese periodo, el culpable cometió 8 crímenes dobles, quitando la vida a un total de 16 personas. Todo arrancó el 22 de agosto de 1968, cuando en la casa de la familia De Felice sonó el timbre a las 2:00 de la madrugada y un niño de 6 años, Natalino Mele, pidió que le abrieran con un contundente mensaje: «Ábreme, porque tengo sueño y a mi papá enfermo en la cama. Después me acompañas a casa, porque mi madre y mi tío están muertos en el coche».

Barbara Locci (mujer de Stefano Mele) y su amante Antonio Lo Bianco fueron asesinados mientras mantenían sexo en un coche en medio de un descampado. A partir de ahí, el ritual era el mismo, el disparo con una Beretta del calibre 22 a parejas que disfrutaban de un rato a solas.

Todos los crímenes se produjeron con un arma idéntica, del mismo modo que el tipo de ubicación y el orden: primero el hombre y luego la mujer. Jean-Michel Kraveichvili y Nadine Mauriot fueron las últimas víctimas, en el año 1985.

Y la realidad, de lo más doloroso para las familias de las víctimas, es que todavía no se ha encontrado al verdadero culpable. Durante todos estos años ha habido sospechosos condenados y luego absueltos, testigos claves que dan unas versiones y posteriormente se retractan.

Lo ocurrido cambió el conservadurismo de muchas familias, que comenzaron a preferir que sus hijos se citaran en casa en lugar de hacerlo en la calle. También se organizaron quedadas en grupo de varios vehículos, con las ventanillas tapadas y con el objetivo de protegerse.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  2. 2

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  5. 5 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  6. 6 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  9. 9 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  10. 10 Mazón es recibido por los familiares de las víctimas al grito de «asesino» y «rata cobarde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La historia real del 'Monstruo de Florencia', la serie que arrasa en Netflix del asesino que conmocionó Italia

La historia real del &#039;Monstruo de Florencia&#039;, la serie que arrasa en Netflix del asesino que conmocionó Italia