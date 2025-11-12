De qué va Hasta el fin del Mundo y a qué se dedican los famosos que participan: de una ganadora de OT a un premio Ondas Seis parejas se embarcan en un reto transformador a través de América Latina sin móvil, GPS ni apenas dinero, en el nuevo programa de RTVE

El programa 'Hasta el fin del mundo' es la nueva apuesta de entretenimiento de RTVE que se estrena en La 1 y RTVE Play el 12 de noviembre. En él seis parejas famosas y una reconocida presentadora se embarcan en un reto transformador a través de América Latina.

El viaje es monumental, recorriendo ocho países y más de 15.000 kilómetros en total: Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, y lo hacen bajo varias reglas estrictas que definen el carácter único del concurso:

1. Sin aviones ni tecnología: Las parejas han viajado sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, incluyendo móviles o GPS.

2. Presupuesto fijo: Cuentan con una pequeña cantidad de dinero, 1.300 euros, que es el equivalente al coste de un billete de avión desde Costa Rica hasta Ushuaia (Tierra del Fuego).

3. Gestión y Cooperación: Deben decidir el transporte a utilizar, dónde dormir y cómo administrar sus recursos. Si se quedan sin fondos, tienen la opción de trabajar para ganar dinero extra

El ambicioso proyecto está presentado por Paula Vázquez. Además de guiar la aventura de los concursantes, Paula Vázquez realiza un viaje paralelo denominado 'Más allá del fin del mundo'. Desde los puntos de salida de cada etapa, Paula invita a los espectadores a descubrir la esencia, las tradiciones y las personas de esos rincones extraordinarios que los concursantes, inmersos en la carrera, no pueden ver.

Las seis parejas que realizan este viaje inigualable de más de 15.000 kilómetros a través de ocho países de América Latina están formadas por personalidades con diversas trayectorias profesionales:

1. Yolanda Ramos y Ainoa Olivares Ramos

• Yolanda Ramos (57 años). Actriz y humorista catalana nacida el 4 de septiembre de 1968. Comenzó como vedette en el Poble Sec de Barcelona y se hizo conocida por sus imitaciones en programas como Homo Zapping. En el plano personal, afrontó la maternidad a los 42 años mediante fecundación in vitro y confesó lo duro que fue: «se me cayeron los dientes de no dormir». Además fue diagnosticada recientemente de TDA (trastorno por déficit de atención) a los 56 años, lo que ha compartido públicamente.

• Ainoa Olivares Ramos. Sobrina de Yolanda Ramos, se presenta como la joven promesa del dúo: activa en redes sociales, divertida y creativa. Es «muy activa en TikTok» y »con ganas de comerse el mundo».

2. Alba Carrillo y Cristina Cifuentes

• Alba Carrillo (39 años) se desempeña como modelo, presentadora y colaboradora de televisión. Ha publicado novela autobiográfica («Lista para la vida») y ha participado en programas de entretenimiento. Ha confesado haber vivido «historias de amor» durante una travesía.

• Cristina Cifuentes (61 años). Nacida el 1 de julio de 1964 en Madrid. Fue presidenta de la Comunidad de Madrid (2015-2018), abogada de formación y funcionaria universitaria. Tras la política se reinventó como colaboradora televisiva y concursante.

3. Jedet y Andrea Compton

• Jedet (33 años) es una artista multidisciplinar, conocida como actriz, cantante, escritora e influencer. Nacida el 7 de julio de 1992, ha sido ganadora del Premio Ondas a mejor intérprete femenina por su papel en Veneno. Icono LGTBIQ+, ha hablado abiertamente de su proceso de transición y reivindicación mediante el arte.

• Andrea Compton es creadora de contenido y actriz. Combina un humor irreverente con crítica social, y tiene una legión de seguidores por su autenticidad. Domina la narrativa digital y la «vida real» convertida en contenido.

4. Rocío Carrasco y Anabel Dueñas

• Rocío Carrasco (48 años). Hija de la cantaora Rocío Jurado, ha trabajado como presentadora y colaboradora de televisión. Su historia familiar ha sido ampliamente mediática. Su participación en un documental-serie que provocó un debate nacional sobre violencia de género.

• Anabel Dueñas (39 años). Cantante y artista, combina su carrera musical con su participación en programas de entretenimiento.

5. NIA y J Kbello

• NIA. Su nombre real es Nia Correia, nacida en 1994 (31 años). Saltó a la fama al ganar Operación Triunfo 2020. Actriz también, formó parte del musical de El Rey León en Madrid.

• J Kbello (27 años). Cantante y bailarín gaditano, formó parte de la generación joven de talento musical que busca visibilidad. Combina coreografía y canto, lo que lo convierte en un showman total en este reto audiovisual.

6. Aldo Comas y José Lamuño

• Aldo Comas (40 años). Artista multidisciplinar, empresario e instructor de paracaidismo.

• José Lamuño (38 años). Actor, modelo e influencer asturiano. Del mundo de la moda a la aventura, acepta el reto con espíritu versátil.

Estas parejas se enfrentan a un desafío logístico y personal donde deben viajar sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos como móviles o GPS, administrando un presupuesto limitado de 1.300 euros, lo que fomenta valores como la autenticidad y la amistad. En esta aventura, sus capacidades y relaciones humanas se exploran «sin filtros».

La primera etapa

La primera etapa, de Costa Rica a Panamá City, consta de 1.048 kilómetros. Los concursantes se encuentran con paisajes muy diversos, desde los volcanes y selvas de Costa Rica, hasta la megalópolis de Ciudad de Panamá. Duermen en cabañas construidas en los árboles y en el cráter de un volcán en el Valle de Antón, y colocan cámaras de fotos en parques nacionales para monitorizar animales salvajes. Los espectadores verán a las seis parejas cocinar comida caribeña o colaborar en la limpieza de ecosistemas como los manglares, entre otras actividades.