Gonzalo D'Ambrosio, cocinero: «Empecé a ver mil veces 'Los Soprano' y me durmió» El cocinero Gonzalo D'Ambrosio. / R. C. EL INTERROGATORIO SERIÉFILO Le prepararía la comida a Arya para sentarla a la mesa junto a Sansa. Cree que de la cocina de 'Las chicas Gilmore' solo pueden salir cosas ricas. Podría enamorarse de cualquier personaje de 'Vikingos' MIKEL LABASTIDA Domingo, 7 julio 2019, 00:20

Estudió en el Instituto Argentino de Gastronomía y tuvo su primer puesto como chef de una cocina a los 20 años. A los 23, Gonzalo D'Ambrosio se convirtió en chef ejecutivo de más de once restaurantes en Buenos Aires. De ahí decidió cruzar el 'charco' y se instaló en Madrid, donde ha trabajado en varios espacios. Aunque la popularidad le llegó de la mano de la televisión gracias a programas como 'Fácil y resultón' y en 'Un trío en la cocina'. Pasa por esta sala para descubrir sus gustos en materia seriéfila.

- Se le acusa de serieadicto. ¿Cómo se declara, culpable o inocente?

- Culpable.

- Metámonos en harina, ¿qué tres ingredientes debe tener una serie para que le guste?

- Por un lado, una historia que me enganche. Puede ser desde la más 'pequeña' ('Getting On', que va de una planta geriátrica en un hospital americano) a la más grande (claro, 'Juego de tronos'). Por otro, las actuaciones. Si no me creo a un actor... me aburro. ¡Y si me aburro, puede que fusile la serie! Y, por último, el 'timing' -los plazos-: para la duración de los capítulos, para la duración de la temporada, para la duración de toda la serie... En eso, gana la BBC.

«Las espinacas de Popeye se pueden meter en todo: cremas, panes, salsas, pastas...»

- ¿En qué serie se cocina mejor según usted?

- En 'Las chicas Gilmore'. De ahí solo pueden salir cosas ricas, fáciles, de las de verdad, verdad (aún a pesar de los días locos de Zookie).

- Se me está despertando el apetito. ¿A qué personaje de serie le gustaría cocinar?

- A Arya. Porque es ella y sus conversaciones me parecerían más interesantes que las de cualquier otro. Ojo con Sansa, que en las últimas dos temporadas se ganó un sitio en la mesa también.

- Cuidado que, como no les guste lo que les sirva, es probable que le saquen a Aguja y no salga bien parado... Por cierto, ¿qué menú hubiese servido en la Boda Roja?

- Carne. Muchos cuchillos a mano. ¡Ay, no sé! No puedo pensar maquiavélicamente si se trata de hacerle daño a esa pobre familia...

- Una curiosidad: ¿ve series mientras cocina o necesita concentración máxima?

- Veo series, Instagram, Facebook, canto y lo que pueda mientras cocino...

- ¿Qué son más recomendables, las espinacas de Popeye o los emparedados y tartas que comía el oso Yogui?

- Las espinacas de Popeye se pueden meter en todo: cremas, panes, salsas, pastas..., y todo se puede poner en recipientes de picnic.

- Tomo nota. ¿A qué tipo de dieta sometería a Homer Simpson, que no come muy bien?

- Le diría que vaya al médico porque yo dietas no hago.

- En su opinión, ¿qué personaje de serie tiene tres estrellas Michelin?

- La abuela en 'Years and Years', de HBO.

- Veo que está al día. Confiese su último atracón.

- 'Chernobyl'. Me declaro fan. Exquisita hechura, casi documental, de uno de los episodios más tristes y peor gestionados en la historia moderna. Y aún así, quieres seguir viéndola.

Compañía en la merienda

-¿Es de los de un capítulo más y a dormir o de los que no puede parar?

- Uno, dos y tres. Soy un desastre.

- ¿Qué título que todo el mundo le había recomendado le decepcionó?

- 'Los Soprano'. La empecé a ver mil veces y las mil veces me durmió.

- Como se entere Tony le envía a su banda... Elija un personaje con el que se siente identificado.

- Con el de 'Please, like me'. Hay que verla y me entenderá todo el mundo...

- De niño, ¿qué serie le marcó?

- 'La isla de Gilligan'. Me hacía compañía todas las meriendas en casa.

- Y de adolescente, ¿veía 'Sensación de vivir'?

- Veía '90210', como se llamaba en Argentina.

- ¿Era más de Kelly o Brenda?

- De Brenda.

- ¿De qué personaje se podría enamorar?

- Creo que de cualquiera que salga en 'Vikingos'. Son dioses. Si ahondamos en cosas serias, luego hay algo que siempre me aburre, por ejemplo, Jon Snow. De tan bueno, aburre. ¡Ojo!, que casarme con la de 'The Good Wife' sería un puntazo, ¿eh?

- ¿A cuál de los integrantes de 'Friends' se parece más?

- A Mónica y a Rachel. Histérico y obsesivo con la limpieza, las compras, etc.

- ¿Qué pasa en las series que luego no sucede en la vida real?

- Nada, ¡las series son ficción! Y lo lindo de la ficción es eso, que nos permite vivir cosas que puede que nunca pasen.

- ¿Y qué final le decepcionó más?

-'Perdidos'. Un fiasco.