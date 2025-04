'Gipsy Kings': Quiénes son los Jiménez, los Maya y los Fernández Navarro

M. Palacios Miércoles, 9 de abril 2025, 20:37 Comenta Compartir

Los 'Gipsy Kings' vuelven este miércoles a Cuatro (22:55 horas). Los Jiménez, los Maya y los Fernández Navarro regresan a televisión con una nueva temporada en la que las tres familias protagonizarán nuevas y disparatadas situaciones que incluyen conflictos familiares, aventuras empresariales, espectáculos flamencos, un bautizo y una aventura internacional en México, entre otras peripecias.

'Gipsy Kings' se ha convertido en toda una revolución en la televisión. En él, se muestra el día a día de una dinastía de gitanos. Desde que este docu-reality se emitiera en televisión por primera vez, en el 2015, por él han pasado ocho familias: Los González, los Maya, los Montoya, los Fernández Navarro, los Jiménez, los Salazar, los García Losada, y los Heredia. Sin embargo, esta nueva temporada estará centrada en los Fernández Navarro, los Jiménez y los Maya.

La familia Jiménez, los reyes del mercadillo

Quiénes son

Dani, Marisol y sus hijas Susi, Graciela, Daniela y la Rebe son, junto a los maridos de Rebeca, Susi y el hijo de la Rebe, Los Jiménez. Una familia humilde que regenta un mercadillo.

Los Jiménez. Mediaset

Qué ocurrirá en esta temporada

El joven matrimonio formado por Susi e Iván no atraviesa su mejor momento. Tras abandonar Plasencia e instalarse en Sevilla con sus suegros, Iván se empieza a sentir agobiado y le urge la necesidad de estar lejos de allí, aunque eso signifique alejarse de Susi. Ella, por su parte, cada vez se siente más distante de su marido. ¿Conseguirán resolver todas sus diferencias? En medio de esta situación, Daniel, el padre, intentará estrechar lazos en la familia organizando unas vacaciones en México. En paralelo, Iván y José se enfrentarán a la aventura de convertirse en empresarios montando -a su manera- un negocio de hamburguesas.

La familia Maya, los reyes del Sacromonte

Quiénes son

'Los Maya', viven por y para el flamenco. Su tablao flamenco 'La Cueva de la Rocío' sigue siendo su hogar. Salvadora, es la matriarca todavía y la que toma las decisiones, su primogénito Juan Andrés, sigue al frente del negocio familiar.

Los Maya. Mediaset

Qué ocurrirá en esta temporada

En Granada, Salvadora se enfrentará a lo que considerará una gran traición por parte de su hijo Juan Andrés cuando éste le diga que abandona la cueva familiar para irse a trabajar a un tablao flamenco en Madrid. Acompañado de sus inseparables Jonathan e Isa, viajará hasta la capital para arrancar un nuevo espectáculo, aunque también tendrán tiempo para empaparse de la ciudad, disfrutar, hacer turismo... hasta que Salvadora se una por sorpresa a la expedición. Por otra parte, la joven Reyes, la nieta pequeña de Salvadora, acaba de ser mamá y, para complacer a su abuela, no le quedará más remedio que celebrar la bienvenida de la pequeña con una auténtica presentación gitana llena de arte.

La familia Fernández Navarro, los reyes del lujo

Quiénes son

Los Fernández Navarro vienen de Mallorca y se les conoce como los reyes del lujo. Su patriarca es Joaquín, conocido como El Prestamista, que está casado con Loli. Ella es hija de 'El Charro' y lleva con su marido más de treinta años de relación. Juntos tienen cinco hijos y tres de ellos fueron rostros de lo más populares en el programa de Cuatro: Fali, Manuela y Kiki. Este último fue muy conocido por la espectacular boda con más de mil invitados que celebró con 'La Gordita', de la que se separó solo un año después de contraer nupcias. Joaquín es conocido por dedicarse a la organización de conciertos, a la venta de coches de lujo y, también, a los préstamos, una profesión que le dio el apodo por el que todo el mundo le conoce. Su sueldo es el sustento de su familia, la cual lleva un elevado tren de vida.

Los Fernández Navarro. Mediaset

Qué ocurrirá en esta temporada

En Palma de Mallorca, Joaquín Fernández Navarro atraviesa una nueva crisis vital y empieza a plantearse su jubilación, pero antes debe tomar una decisión crucial: nombrar a un heredero que se haga cargo del legado familiar. La posibilidad de tomar el relevo de su padre pondrá a prueba la unidad de sus hijos, que no dudarán en lucir dudosas y divertidas artimañas en la competición que se establecerá para convertirse en el elegido. Y luego estará el Fali, que aunque los años pasan no da muestras de sentar la cabeza y sigue sin centrarse, sin trabajo estable y saliendo de fiesta constantemente. Tras darle varios avisos, su mujer, Mari, no tendrá más remedio que echarle de casa hasta que cambie.

Qué pasará en la primera entrega de 'Gipsy Kings'

Mucho ha llovido desde que los Gipsy Kings no salen en la tele y muchas son las novedades en sus vidas. Los Jiménez continúan en Sevilla, pero en un día cualquiera de mercadillo, Dani se da cuenta de que algo pasa entre Iván y Susi. ¡Lo que es la intuición! Porque pronto comprobará que no le falta razón.

Por su parte, Joaquín, de los Fernández Navarro, al mejor estilo Logan Roy, soltará una bomba en la familia cuando anuncie que se quiere retirar y necesita un sucesor. El elegido lo heredará todo. Ahí es nada. Para decidir cuál de sus hijos será, les someterá a una serie de pruebas que ellos se tomarán como una batalla campal.

Por último, en Granada, nada parece haber cambiado en la cueva de los Maya: Salvadora sigue mandando con mano de hierro, pero empezará a notar repentinamente un extraño comportamiento en su hijo Juan Andrés. Y es que este oculta un gran secreto que supondrá un antes y un después en la cueva y en todos sus trabajadores.

