El ganador de 'GHDúo' 2019 se desvelará esta noche a partir de las 22.30 horas

La final de 'GHDúo' 2019 ya está aquí. Esta noche, a partir de las 22.30 se sabrá quién es el ganador de esta edición por parejas de Gran Hermano televisada por Telecinco. Tan sólo 1 persona optará al maletín de 100.000 euros: Kiko Rivera o María Jesus Ruíz.

La gala de ayer, la primera parte de la final de 'GH DÚO' pilló por sorpresa a los finalistas, sobre todo a Kiko Rivera y María Jesús Ruiz, que se quedaron de piedra al descubrir que tenían que esperar 24 horas para conocer el nombre del ganador del reality. Y ese día ha llegado. Hoy, apartir de las 22.30 comienza en Telecinco la segunda gala final de 'GHDúo' y solo uno, o Kiko o María Jesús, se alzará con el maletín. Los dos concursantes han dejado sin opciones al premio a Juanmi, que se convirtió en el cuarto finalista, y a Albalá, que fue tercero.

Los cuatro finalistas repasaron ayer su paso por 'GHDúo'. María Jesús Ruiz fue la primera en hacerlo. La exmiss cree que muchos de sus compañeros no la han tratado bien, pero que le ha encantado «estar con Juan Miguel, Raquel, Candela y Yurena». Pero si hay algo que no va a echar de menos es «el odio y el rechazo que he sentido». «Si he pecado de algo aquí, ha sido de ser humana», confirmó.

Durante la primera parte de la gala de 'GHDúo' 2019, los dos finalistas esperaban ansiosos el momento de conocer el nombre del ganador de 'GHDúo', pero la situación no fue como esperaban. Jordi González comenzaba con el ritual: «La audiencia ha decidido que el ganador de 'GHDúo' sea …», pero decía un nombre que ni María Jesús ni Kiko esperaban: «¡Ambrosia!». Los dos finalistas se quedaban a cuadros, no entendían nada, pero su desconcierto fue a mayores cuando el presentador les comunicó que aún debían convivir en la casa durante 24 horas más para conocer quién será el vencedor de la primera edición de 'GHDúo'.

Kiko Rivera y María Jesús tendrán que esperar, igual que la audiencia, hasta esta noche para saber quién de los dos consigue ganar esta edición por parejas de 'GHDúo'2019.