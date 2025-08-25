Fallece el actor Jerry Adler, la estrella de 'Los Soprano' que dio vida a 'Hesh' El intérprete ha muerto a los 96 años, según ha informado su familia

Malas noticias para los seguidores de 'Los Soprano', una de las series más icónicas de la década de los 2000, que despide a uno de los actores de su reparto. Jerry Adler, conocido por su papel en la popular producción, ha fallecido a los 96 años, según ha informado su familia.

El actor dio vida desde 1999 hasta 2007 a 'Hesh' Rabking, uno de los asesores más cercanos de Tony Soprano, una interpretación por la que los fans de la serie recuerdan al intérprete. Pero su carrera en el mundo de la interpetación también abarca otros títulos como 'Mad About You', 'Rescue Me', 'The Good Wife' y 'Transparent'.

Jerry Adler comenzó a trabajar en cine y televisión en los años 90. Hasta entonces, su trayectoria profesional estuvo ligada al teatro. La primera película en la que trabajó fue 'Misterioso asesinato en Manhattan', de Woody Allen. Era 1993.

The great actor, my friend Jerry Adler died today at the age of 96. You know him from one of his iconic roles had from many of his guest appearances. Not bad for a guy who didn’t start acting until he was 65. Check out his IMDb page. https://t.co/BeOLeEliOb pic.twitter.com/fnbB8soWy4 — Frank J. Reilly 🌻 (@FrankJReilly1) August 23, 2025

Su amigo Frank J. Reilly también informaba sobre el fallecimiento de su amigo vía redes sociales, con un emotivo post acompañado de algunas imágenes con las que ha querido despedirse ante sus seguidores. «El gran actor, mi amigo Jerry Adler, falleció hoy a los 96 años. Lo conocen por uno de sus papeles icónicos y por muchas de sus apariciones como actor invitado. Nada mal para alguien que no empezó a actuar hasta los 65», ha escrito en su post.