Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'
Logo Patrocinio
Jerry Adler, 'Hesh' en 'Los Soprano'. LP

Fallece el actor Jerry Adler, la estrella de 'Los Soprano' que dio vida a 'Hesh'

El intérprete ha muerto a los 96 años, según ha informado su familia

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:05

Malas noticias para los seguidores de 'Los Soprano', una de las series más icónicas de la década de los 2000, que despide a uno de los actores de su reparto. Jerry Adler, conocido por su papel en la popular producción, ha fallecido a los 96 años, según ha informado su familia.

El actor dio vida desde 1999 hasta 2007 a 'Hesh' Rabking, uno de los asesores más cercanos de Tony Soprano, una interpretación por la que los fans de la serie recuerdan al intérprete. Pero su carrera en el mundo de la interpetación también abarca otros títulos como 'Mad About You', 'Rescue Me', 'The Good Wife' y 'Transparent'.

Jerry Adler comenzó a trabajar en cine y televisión en los años 90. Hasta entonces, su trayectoria profesional estuvo ligada al teatro. La primera película en la que trabajó fue 'Misterioso asesinato en Manhattan', de Woody Allen. Era 1993.

Adler comenzó su carrera ante las cámaras en al década de los 90, con la película 'Misterioso asesinato en Manhattan' de Woody Allen. Aunque no era ajeno al mundo de la interpretación, ya que hasta entonces desarrolló su carrera sobre las tablas de los escenarios.

Su amigo Frank J. Reilly también informaba sobre el fallecimiento de su amigo vía redes sociales, con un emotivo post acompañado de algunas imágenes con las que ha querido despedirse ante sus seguidores. «El gran actor, mi amigo Jerry Adler, falleció hoy a los 96 años. Lo conocen por uno de sus papeles icónicos y por muchas de sus apariciones como actor invitado. Nada mal para alguien que no empezó a actuar hasta los 65», ha escrito en su post.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  3. 3 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  4. 4 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  5. 5 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  6. 6

    Los hilos de colores valencianos que ha usado Gucci o El Ganso se destiñen para siempre
  7. 7 Cinco actores de Puy du Fou, heridos tras volcar un coche de atrezzo durante un espectáculo
  8. 8 Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja
  9. 9 Una ciudad votará limitar el uso del móvil a 2 horas al día para prevenir los problemas de sueño y mentales
  10. 10 Sanidad exige la retirada de los supermercados de una marca de arroz vendido en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Fallece el actor Jerry Adler, la estrella de 'Los Soprano' que dio vida a 'Hesh'

Fallece el actor Jerry Adler, la estrella de &#039;Los Soprano&#039; que dio vida a &#039;Hesh&#039;