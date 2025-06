Elle Macpherson confiesa en 'El Hormiguero' cómo se tomó realmente ser apodada 'El Cuerpo'

Tamara Villena Valencia Martes, 3 de junio 2025, 23:20 Comenta Compartir

Elle Macpherson es una de las supermodelos más reconocidas de los noventa y un auténtico icono de la moda, portada de múltiples revistas y con una larga trayectoria en el modelaje a nivel internacional, que ahora se ha lanzado también al mundo literario con la publicación de sus memorias, un libro que ha decidido titular finalmente como 'Elle'. En él hace un repaso por su vida, recupera anécdotas y, entre otros temas, habla sobre el cáncer de mama que lleva siete años tratando de forma holística.

Durante su paso por España, la modelo no ha dejado pasar la oportunidad de acudir a 'El Hormiguero' para promocionar sus memorias y charlar con Pablo Motos sobre su carrera profesional y su salto al sector empresarial. La top model, a sus 62 años, sigue siendo conocida mundialmente como 'El Cuerpo', un apodo que consiguió en 1986 por su esbelta y alta figura tras protagonizar tres portadas seguidas de la revista 'Time', y que sigue llevando con orgullo en la actualidad.

Este martes, en 'El Hormiguero', la supermodelo ha confesado cómo le sentó realmente ese apodo en aquel momento de su carrera: «Cuando lo vi me sorprendió pero no me sentí para nada utilizada», confesaba sobre cómo afrontó su conocido sobrenombre. «Pensé 'esto puedo convertirlo en mi marca'», le aseguraba a Pablo Motos durante la entrevista.

La empresaria también ha rememorado sus inicios, cuando el cánon de belleza en el mundo del modelaje se centraba en mujeres rubias y con ojos azules. «Cuando me di cuenta que lo importante era ser yo, porque es lo que me distinguía de las demás, empecé a tener éxito. Así que eso es lo que le aconsejo a todo el mundo», explicaba al presentador.

Macpherson, que siempre se ha caracterizado por un estilo elegante y repleto de básicos de armario, detallaba que para ella, menos es más en cuanto a belleza: «Me parece importantísimo ser natural, sencilla y tú misma».