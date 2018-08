El efecto óptico más divertido de 'Pasapalabra' Fran y el cómico Raúl Cimas. / Telecinco.es El cómico Raúl Cimas, invitado al programa, aclara las imágenes en sus redes sociales LAS PROVINCIAS Sábado, 25 agosto 2018, 12:36

'Pasapalabra' ha vivido esta semana uno de sus momentos más divertidos. Y todo gracias al cómico Raúl Cimas, invitado al programa, que formó parte del equipo de Fran junto a la también humorista Sara Escudero.

Ha sido el propio cómico el que ha querido compartir con sus seguidores un momento del concurso que se emitió el pasado 15 de agosto. Una imagen que contiene un efecto óptico que se pudo ver en directo.

«El día que fui a Pasapalabra me puse tan nervioso que me puse el pie donde va la mano», escribe el humorista junto a la imagen, que ya lleva más de 5.000 'me gusta'.