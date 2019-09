Rafael Amargo critica el nuevo GH VIP por 'discriminación' Rafael Amargo. / Irene Marsilla A través de su cuenta de Facebook, el bailaor ha cargado contra el programa, del que dice que se guía por «prejuicios» LAS PROVINCIAS Lunes, 9 septiembre 2019, 14:17

El bailarín Rafael Amargo ha publicado en sus redes sociales un mensaje mediante el que muestra su indignación por el nuevo formato de GH VIP, pocos días antes del estreno de la séptima edición del programa.

La queja que se expresa en el comunicado puede venir motivada por el rechazo del programa a la candidatura del bailarín para participar en la nueva temporada. Amargo pide al programa que no invente excusas y que no interponga sus prejuicios a la hora de sopesar la participación de los concursantes. «¿Por qué no aceptan o tienen a personas ciegas, con sindrome Down, en silla de ruedas, con medicación preventiva o sordomudas?», se cuestiona el bailarín.

Según 'Yotele', Amargo ya había firmado el contrato que lo vinculaba con el programa, aunque ni la cadena ni la productora se han pronunciado al respecto.

La queja del artista señala las discriminaciones, prejuicios, estigmas, la exclusión social o el poco valor humano, como principales carencias de un programa con una gran audiencia en nuestro país.

A pesar de las duras críticas, todavía no ha habido respuesta por parte de Mediaset España o Zeppelin TV (principales productores del programa).