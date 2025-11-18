Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos prestigiosos escritores firman libros este miércoles en Valencia

El ganador y la finalista del Premio Planeta firmarán ejemplares de su novela en El Corte Inglés de Colón a las 19 horas

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:59

Comenta

Este miércoles, 19 de noviembre a las 19h en la planta baja de El Corte Inglés Colón, el ganador y la finalista del Premio Planeta firmarán ejemplares de su libro. Juan del Val, Premio Planeta 2025 con su novela «Vera, una historia de amor», y Ángela Banzas, finalista con «Cuando el viento hable», han sido este año los galardonados con este premio que se otorga desde 1952, y que es el galardón literario mejor dotado del mundo.

Juan del Val ha vuelto a sorprender al mundo literario con «Vera, una historia de amor«, la novela que le ha valido el Premio Planeta 2025 y el millón de euros con el que está dotado el galardón. El escritor madrileño, ha conquistado al jurado con una historia que narra la vida de una mujer de la alta sociedad sevillana que, tras separarse de su esposo marqués, comienza una relación con un hombre más joven y de origen humilde.

La trama aborda la libertad, los prejuicios sociales y la identidad femenina, con un hilo conductor que, aunque es romántico, explora el amor en diferentes facetas y culmina en una situación compleja con el exmarido.

Por su parte, la novela «Cuando el viento hable«, de Ángela Banzas, cuenta la historia de Sofía, una niña que nace en otoño de 1939 tras una tragedia familiar y crece rodeada de secretos en la Galicia rural de la posguerra. Sus abuelos paternos la crían bajo una estricta vigilancia, mientras su padre, un bibliotecario que vive oculto en las sombras, le alimenta la imaginación con historias fantásticas.

Ella no entiende de qué la esconde su familia ni quién es esa niña que se le aparece como una alucinación. Tras ser ingresada en el Hospital Real de Santiago, encuentra refugio en Julia, su primera gran amiga. Allí, los pasillos clandestinos y los rastros de un pasado enterrado emergen para desvelar nuevos misterios. ¿Qué pretende ese joven de ojos verdes que ha irrumpido en su vida y parece tener tantas respuestas?

Esta novela explora el poder de la imaginación frente al horror, y el amor como última esperanza. Porque, incluso en los momentos más sombríos, una gran historia puede salvarnos la vida.

