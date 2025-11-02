Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Logo de Disney+ en imagen de archivo. Fotolia

Disney+ anuncia una subida de precios en sus planes de suscripción: este es el coste de los tres paquetes disponibles

La plataforma de streaming sigue los pasos de Spotify o HBO

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:58

Comenta

La plataforma de streaming Disney+ ha enviado un correo electrónico a todos los usuarios de España en el que informa del aumento en el coste de los tres planes disponibles.

El 16 de noviembre de este mismo año, el precio del plan estándar pasa de los 9,99 euros a los 10.99 euros al mes. Mientras que el plan estándar con anuncios presenta una subida de los 5.99 a los 6.99 euros, permaneciendo intacta su experiencia.

Por su parte, el plan premium registra un aumento de 2 euros respecto a su precio anterior, de 13.99 a 15.99 euros, un coste que dobla la cifra de la suscripción más económica.

Por segundo año consecutivo, Disney+ sube el precio de sus suscripciones en España como ha ocurrido con otras plataformas que aplican aumentos similares.

La propia Spotify incrementó un euro su plan premium, aunque a diferencia de este tipo de plataformas, con su plan se abarca toda la música disponible bajo streaming.

En el mail enviado por la plataforma se puede leer lo siguiente: «Como parte de nuestro esfuerzo continuo por brindarte entretenimiento de primera categoría, el 16 de noviembre de 2025 el precio de tu Disney+ estándar subirá a 10.99 euros al mes».

En las plataformas de series actuales se ha diversificado el contenido de series y estrenos, así que acceder a todo lo que conlleva un pago excesivo, que por un lado está provocando que decenas de usuarios opten por el contenido pirata, o busquen algún paquete en su operadora que sume Netflix o Disney+.

